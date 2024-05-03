Які 5 квітів не можна садити поруч з півоніями: будуть буянити
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Стеблі будуть ламкими та слабкими
Для гарного цвітіння та росту півоніям потрібен правильний догляд та ґрунт, який має бути слабокислим. Однак не всі садівники можуть знати про те, які "сусіди" у вигляді квітів можуть зашкодити півоніям і знищити їх.
Аби ця розкішна квітка тішила своєю красою і виділялась серед інших, поруч з ними не можна садити 5 категорій рослин. Про них детально розповідає "Hyser".
5 категорій квітів, які не можна садити поруч з півоніями
Троянди можуть бути агресивними рослинами, конкуруючи з півоніями за ресурси за допомогою коріння. Вони також небезпечні тим, що передають півоніям такі хвороби, як рожевий борошнистий червець та інші.
Конвалії можуть займати весь простір, конкурувати з півоніями й переносити на них шкідників та хвороби.
Іриси та гладіолуси можуть конкурувати з півоніями за поживні речовини та простір через менші, більш активні корені, які перетинаються з корінням півоній.
Вербена може стати інвазивною рослиною, конкуруючи з півоніями за світло, воду та поживні речовини.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому півонії не можна висаджувати наприкінці весни.