Какие 5 цветов нельзя сажать рядом с пионами: будут буйствовать

Стебли будут ломкими и слабыми

Для хорошего цветения и роста пионам нужен правильный уход и почва, которая должна быть слабокислой. Однако не все садоводы могут знать о том, какие "соседи" в виде цветов могут навредить пионам и уничтожить их.

Чтобы этот роскошный цветок радовал своей красотой и выделялся среди других, рядом с ними нельзя сажать 5 категорий растений. О них подробно рассказывает Hyser.

5 категорий цветов, которые нельзя сажать рядом с пионами

Розы могут быть агрессивными растениями, конкурируя с пионами за ресурсы с помощью корней. Они также опасны тем, что передают пионам такие болезни, как розовый мучнистый червец и другие.

Ландыши могут занимать все пространство, конкурировать с пионами и переносить на них вредителей и болезни.

Ирисы и гладиолусы могут конкурировать с пионами за питательные вещества и пространство через меньшие, более активные корни, пересекающиеся с корнями пионов.

Вербена может стать инвазивным растением, конкурируя с пионами за свет, воду и питательные вещества.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему пионы нельзя высаживать в конце весны.