Почему в СССР строили только 5- и 9-этажки: раскрываем "секрет"

Советские строители не могли похвастаться оригинальностью. Все проекты были одинаковыми

Во времена СССР существовала четкая закономерность в высоте жилых домов. Их строили исключительно на пять или девять этажей.

Это не было простой случайностью. "Телеграф" решил рассказать читателям в чем кроется "секрет".

Строительство домов с такой этажностью имело под собой конкретные причины, вызванные экономическими и техническими факторами. Как оказалось, из-за острого дефицита жилого фонда советским строителям ставили задачу возвести как можно больше бюджетных многоэтажек. Кроме того, их ограничивали и во времени. Поэтому дома возводили в сжатые сроки. Именно поэтому пятиэтажные дома стали одной из самых популярных конструкций того времени.

Согласно действующим нормам и стандартам, в таких сооружениях не было необходимости устанавливать лифтовое оборудование. Это значительно удешевляло процесс строительства.

"Хрущевка", фото wikipedia

Но впоследствии все же возникла необходимость строить более высокие жилые комплексы для размещения большего количества людей на ограниченной территории. При этом наличие лифтов и мусоропроводов в домах становилось обязательным требованием. Это существенно увеличивало стоимость проектов.

Впрочем, существовало еще одно важное ограничение – технические возможности пожарной службы. Имеющееся в то время оборудование позволяло пожарным тушить огонь максимум до девятого этажа включительно.

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