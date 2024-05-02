Сучасна молодь була б шокована: як виглядала дискотека в СРСР і що туди одягали

Танцмайданчики як місце проведення дозвілля існували практично з перших років СРСР

Як і зараз, дискотека в Радянському Союзі була популярним місцем для відпочинку та знайомств та загалом для молодіжних тусовок. Там часто люди зустрічали свою "другу половинку". Проте радянські танці сильно відрізнялися від сучасних.

"Телеграф" вирішив розповісти своїм читачам, якими були дискотеки у СРСР. Проведемо невеликий екскурс в історію.

У сімдесяті роки, під час брежнєвського правління, для танців існувало безліч обмежень. На дискотеку могли не пустити в джинсах або в іншому "стиляжному" одязі. Якщо таку, звісно, вдалося знайти. Могли загалом причепитися до зовнішнього вигляду, який "не личить радянській людині". Йдеться, наприклад, про занадто довге волосся у хлопців.

Але ближче до кінця вісімдесятих усі заборони зняли.

Танцмайданчики, як місце проведення дозвілля, існували практично з перших років СРСР. Проводилися такі танці в будинках культури, клубах, а влітку — у парках просто неба. Спеціалізованих майданчиків та клубів саме для танців у ті часи не існувало.

Ближче до сімдесятих років на танцях почали виступати різноманітні ансамблі. Вони часто копіювали західну естраду. Молодь того часу потребувала нової музики. Проте західні групи були під забороною. Тому в СРСР з’явилися так звані "ВІА". Вони зберігали всю зовнішню атрибутику та частково музичні ритми західної естради. Але при цьому тексти пісень були ідеологічно правильними чи просто нейтральними.

Власне те, що можна назвати "дискотекою", стало з’являтися десь на початку-середині 1980-х років. Головна відмінність дискотеки від "танців" у тому, що замість живого ансамблю там грали музичні записи. За склад та черговість яких відповідав діджей. Але тоді його називали "диск-жокей". Здебільшого крутив він пісні західних ансамблів упереміш із радянською естрадою, на зразок Пугачової чи Валерія Леонтьєва. Приблизно з 1985 року цензура щодо музики ослабла, і на дискотеках стали включати ABBA, Modern Talking, CC-Catch, Boney M. Останніми роками існування СРСР були також популярні синтпоп-команди на кшталт Depeche Mode, Pet Shop Boys, Erasure.

Як одягалися на дискотеки? Зрозуміло, і хлопці, і дівчата прагнули показати себе у кращому вигляді, тому надягалося все найкраще, що було в гардеробі. У 1970-х модники, що зібралися на танці, виглядали приблизно як на фото нижче.

Ближче до кінця вісімдесятих на дискотеку стали одягати модний "фарцевий" одяг та кросівки на липучках. Дівчата робили хімічні завивки та яскравий макіяж. Зараз це виглядає трохи кумедно. Але у ты чааси це було модно.

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