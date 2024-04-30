Ніколи їх не вживайте: які українські слова вигадали в СРСР, щоб спаплюжити мову
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До них належать і "спалахуйка", і "чахлик невмирущий"
Радянська влада завжди намагалась створити ідеологію єдиного народу в СРСР, саме тому деякі самобутні українські слова стерла зі словників. Проте були й слова, що спеціально створювались аби спаплюжити та висміяти мову.
Про це розповів мовознавець Андрій Шимановський на своїй сторінці в Instagram. За його словами, деякі українці й досі вірять у приналежність слова "спалахуйка" чи "пикогляд" до української мови.
У першій половині ХХ століття було вигадано більшість. Радянська влада навмисно висміювала та паплюжила нашу мову. Філолог говорить, що російська пропаганда й досі займається цим, публікуючи різноманітні статті про українську мову, які не витримують жодної критики.
Список слів, які влада СРСР створила аби зганьбити українську мову.
- "Зажигалка" – "спалахуйка";
- "Лифт" – "міжповерховий дротохід";
- "Кощей бессмертный" – "чахлик невмирущий";
- "Зеркало" – "пикогляд";
- "Киндер-сюрприз" – "яйко-сподівайко";
- "Соковыжималка" – "сіковичавичувалка";
- "Гинекология" – "піхвознавство";
- "Акушерка" – "пупорізка";
- "Медсестра" – "штрикалка";
- "Укол" – "заштрик";
- "Телевизор" – "бачик";
- "Штопор" – "коркотяг".
Щоб у вас не виникало сумнівів у приналежності слова до української, чи у його існуванні користуйтесь онлайн-версією "Академічного тлумачного словника української мови".
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