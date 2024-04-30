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Ніколи їх не вживайте: які українські слова вигадали в СРСР, щоб спаплюжити мову

Автор
Тетяна Крутякова Тетяна Крутякова
Дата публікації
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У СРСР хотіли висміяти українську Новина оновлена 30 квітня 2024, 15:06
У СРСР хотіли висміяти українську. Фото Колаж "Телеграфу"

До них належать і "спалахуйка", і "чахлик невмирущий"

Радянська влада завжди намагалась створити ідеологію єдиного народу в СРСР, саме тому деякі самобутні українські слова стерла зі словників. Проте були й слова, що спеціально створювались аби спаплюжити та висміяти мову.

Про це розповів мовознавець Андрій Шимановський на своїй сторінці в Instagram. За його словами, деякі українці й досі вірять у приналежність слова "спалахуйка" чи "пикогляд" до української мови.

У першій половині ХХ століття було вигадано більшість. Радянська влада навмисно висміювала та паплюжила нашу мову. Філолог говорить, що російська пропаганда й досі займається цим, публікуючи різноманітні статті про українську мову, які не витримують жодної критики.

Список слів, які влада СРСР створила аби зганьбити українську мову.

  • "Зажигалка" – "спалахуйка";
  • "Лифт" – "міжповерховий дротохід";
  • "Кощей бессмертный" – "чахлик невмирущий";
  • "Зеркало" – "пикогляд";
  • "Киндер-сюрприз" – "яйко-сподівайко";
  • "Соковыжималка" – "сіковичавичувалка";
  • "Гинекология" – "піхвознавство";
  • "Акушерка" – "пупорізка";
  • "Медсестра" – "штрикалка";
  • "Укол" – "заштрик";
  • "Телевизор" – "бачик";
  • "Штопор" – "коркотяг".

Щоб у вас не виникало сумнівів у приналежності слова до української, чи у його існуванні користуйтесь онлайн-версією "Академічного тлумачного словника української мови".

Раніше "Телеграф" писав, чому молоко в трикутній пачці стало популярним в СРСР та як це пов'язано з дефіцитом.

Теги:
#Українська мова #СРСР #Життя в СРСР