Боротьба зі шкідниками на дачі: ефективні засоби від мурах

Доступні та прості методи від комах

Мурахи у саду – шкідники. Ці маленькі істоти – справжні шкідники, які пошкоджують плоди, поїдають насіння посіяних овочів, знищують рослини, обкушуючи молоді пагони, а також сприяють розмноженню попелиці. Не дивно, що багато садівників шукають спосіб ефективно позбутися мурах.

Одним із найпопулярніших методів є використання хімічних репелентів від комах. Але замість сильнодіючих препаратів варто спробувати домашні, екологічні методи позбавлення мурах у саду.

Як боротися з мурахами в саду

Є кілька ефективних та натуральних засобів проти мурах у саду. Найпростіший — облити мурашники окропом або оцтом.

Ще один екологічний і домашній спосіб позбутися мурах на ділянці — використовувати кукурудзяне борошно. Продукт необхідно розсипати біля мурашника та у місцях, де комахи найчастіше зустрічаються. Кукурудзяне борошно погубить мурах після того, як вони його з’їдять. Якщо кукурудзяного борошна в будинку немає, замість нього можна використовувати пшоно або розпушувач.

Також можна використовувати рослини, які відлякують мурах. Вони видають запахи, які комахам дуже не подобаються. Повністю позбутися шкідників за допомогою ароматних рослин не вийде, але можна буде попередити їхню появу. Мурахи не переносять запах базиліка, чебрецю та м’яти. Також вони не люблять мелену каву та корицю, тому мелені зерна можна розсипати біля грядок з овочами.

Раніше "Телеграф" ділився простим способом боротьби зі слимаками. Для цього необхідно приготувати ароматну пастку.