Уничтожить полностью невозможно, но…: кто поможет справиться со слизнями на огороде
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Можно использовать естественный метод борьбы, который даст длительный эффект
Слизняки доставляют огородникам немало хлопот, поэтому избавиться от них пытаются разными методами. Главная ошибка в борьбе с ними – сосредоточение на непосредственном убийстве улиток и слизней.
Методы, направленные на их непосредственное уничтожение, включая домашние средства, борются только с симптомами и не устраняют основные причины, отмечает портал "Слагхелп". Отмечается, что наиболее радикальные средства оказывают краткосрочный эффект и имеют неожиданные последствия.
К примеру, убийство слизней лопатой или ногами может привезти к тому, что другие сползутся на запах, который выделяют остатки слизня после смерти. Яд для улиток и слизней может быть опасным для других животных или даже людей.
Более гуманным и эффективным средством борьбы со слизнями является использование других животных и природных врагов. Куры, индюки и утки охотно полакомятся слизнями. Среди насекомых со слизнями борются жужелицы, болотные мухи или жатки.
Другими природными врагами улиток и слизней являются:
- жабы
- лягушки
- землеройки
- слепцы
- ящерицы
- ежи
- певчие птицы.
Ранее "Телеграф" рассказывал о другом способе борьбы со слизнями. Пивные ловушки приманивают слизней с растений и они в нем топятся. Однако этот способ имеет недостатки, например может приманить еще больше улиток.