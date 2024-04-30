Слимаки не дістануться рослин: працюючі засоби від шкідників

Використовуйте кришки та шкаралупу у боротьбі зі слимаками

Молоді саджанці, фрукти та овочі. Здається, що слимаки готові з’їсти все на своєму шляху. Щоб не втратить урожай, власники земельних ділянок іноді готові застосовувати навіть найнесподіваніші методи.

Хтось розставляє на ділянці пивні пастки, а хтось використовує проти слимаків кришки від пляшок. Про останній метод пише Merkur.

Як зробити бар’єр від слимаків

З маленьких металевих кришок від пляшок можна побудувати непереборну огорожу від равликів та слимаків. Все, що потрібно, це двосторонній скотч та кришки від пляшок.

Прикріпіть двосторонню клейку стрічку до краю грядки або вазону.

Зверху наклейте кришки від пляшок, щоб вийшов щільний паркан.

Шипи на кришках не дозволяють равликам подолати бар’єр.

Або просто розкладіть кришки навколо грядки гострими краями вгору.

Крім кришок від пляшок для будівництва ефективного паркану від слимаків підійдуть інші матеріали. Навколо грядки можна розкидати тирсу, мульчу з кори або шерсть. Також підійде яєчна шкаралупа. Гострі краї шкаралупи створюють бар’єр, який слимаки не можуть подолати.

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