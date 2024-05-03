Как не "убить" аккумулятор раньше времени: три правила, которые продлят жизнь смартфона

Простые советы продлят срок службы гаджета

Неправильная зарядка смартфона приводит к постепенной деградации аккумулятора. Со временем это может стать причиной преждевременного выхода его из строя.

Соблюдение трех простых правил зарядки устройства продлит срок его службы. Также это убережет бюджет от преждевременной покупки нового гаджета или ремонта старого.

Не заряжайте телефон до 100%

Аккумуляторы современных смартфонов способны выдерживать до 1000 циклов зарядки-разрядки без значительного влияния на качество работы. Однако каждая "полная" зарядка до 100 процентов только быстрее "убивает" батарею.

Специалисты рекомендуют заряжать смартфон более 80% только в случае острой необходимости. Старайтесь отключать его от зарядного устройства при достижении заряда на уровне 80-90%.

Не разряжайте устройство до 0%

Регулярная разрядка смартфона до 0% очень вредна для батареи. Так она быстро деградирует и в определенный момент может просто перестать заряжаться.

Дело в том, что литиево-ионные аккумуляторы плохо переносят полный разряд. Когда аккумулятор разряжается и остается в этом состоянии в течение длительного времени, он может погрузиться в так называемое "глубокое разрядное состояние" и больше не функционировать.

Во избежание полной разрядки телефона используйте режим низкого потребления энергии. Включите эту функцию, когда заряд устройства достигнет 20% или ниже.

Не используйте смартфон во время зарядки

Когда телефон заражается, лучше не запускать приложения, игры и ничего не скачивать. Это сильно нагружает процессор и требует значительного потребления энергии, что в свою очередь приводит к нагреванию устройства.

Во время зарядки необходимо закрыть браузер и дождаться окончания загрузки файлов. Только затем подключайте зарядное устройство.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как ни в коем случае нельзя заряжать телефон. Игнорирование этих правил может привести к большим проблемам.