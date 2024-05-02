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Телефон впав у воду - не біда: що робити зі смартфоном, якщо той "поплавав"

Автор
Марина Іщенко Марина Іщенко
Дата публікації
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Автор
Телефон Новина оновлена 02 травня 2024, 06:38
Телефон. Фото Колаж "Телеграф"

Копійчані методи допоможуть повернути гаджет

Наша техніка може підвести нас у найнепотрібніший момент. Коли смартфон впав у воду, важливо діяти оперативно, аби зберегти працездатність пристрою.

Що робити, якщо телефон намок чи упав у воду та як зберегти його працездатність, якщо немає змоги звернутися до ремонтного сервісу? "Телеграф" розповість покроково, як діяти у такому випадку.

Що робити в першу чергу, якщо телефон упав у воду:

  1. Швидко витягуємо його з рідини;
  2. Знімаємо чохол, щоб ніщо не перешкоджало випаровуванню вологи;
  3. Якщо при падінні у воду телефон був ввімкнений, необхідно його вимкнути;
  4. Далі виймаємо акумулятор (якщо він знімний), SIM-карту та SD-карту для того, аби волога могла випаруватися з усіх куточків. До речі, карти можна протерти спиртом, аби уникнути окислення. На справність це не вплине;
  5. Можна легко потрясти телефон, аби вода, якщо вона проникла всередину, вилилася назовні.

Варіанти просушування телефона, якщо той упав у воду:

  • Найпоширеніший і один із кращих методів просушування телефона від води — помістити гаджет у рис. Рис абсорбує рідину.
  • Також хорошим варіантом для просушування телефону є силікагель. Найкраще потримати там телефон не менш як добу.
  • Для власників iPhone хорошим другом стануть спеціальні програми, як от Sonic. Sonic має частоту 258-1100 Гц і при включенні на 160-170 Гц подає сигнал синусоїдного типу, який здатний виштовхувати рідину, що потрапила в динамік апарату.
  • Якщо у вас вдома є кіт — то ви точно знаєте про наповнювач для котячих лотків. Він теж може допомогти у просушуванні гаджета: скористайся ним, так само як рисом чи силікагелем.

Раніше "Телеграф" писав, як перезавантаження телефону впливає на роботу смартфона.

Теги:
#Вода #Телефон #Лайфхак