Коротке замикання гарантовано: чим не можна протирати екран смартфона

Названо найгірші варіанти для протирання дисплея гаджета

Чим правильно очищати екран телефону? Адже постійне використання гаджетів призводить до накопичення на них бруду. Екран смартфона особливо схильний до накопичення пилу і відбитків пальців, а це, в першу чергу, може знижувати читабельності і зовнішній вигляд.

Використання вологих серветок для очищення екрана смартфона може спричинити несподівані проблеми. Про це пише itsider.

Чим і чому не можна протирати екран смартфона

По-перше, використання вологих серветок може завдати шкоди захисному покриттю екрана, оскільки вони містять спирт та інші хімічні речовини. Це може призвести до втрати блиску екрана і навіть його затемнення. Якщо між екраном і корпусом є щілини, волога може проникнути всередину смартфона, що може спричинити коротке замикання або пошкодження електроніки у пристрої.

Крім того, не рекомендується протирати смартфон антисептиком для рук, мийними засобами, рідким милом, агресивними хімікатами або абразивними речовинами.

Раніше ми писали про різницю між захисним склом та плівкою для екрана смартфона. Обидва матеріали мають свої плюси та мінуси.