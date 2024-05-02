Google відслідковуватиме потрібні новини за вас: як налаштувати сповіщення

Бути в курсі потрібних подій просто — для цього є сповіщення

Компанія Google має безліч різноманітних функцій. Серед них Google Alerts — це безкоштовний і простий спосіб відстежувати згадки в Інтернеті про щось важливе для вас або вашого бізнесу.

Для того, щоб ним скористатися, потрібно налаштувати відповідні сповіщення. Для цього потрібно перейти на сторінку: https://www.google.com/alerts.

У рядку пошуку потрібно ввести ключове слово або тему, які ви хочете відстежувати. Це може бути назва вашої компанії, конкурент, галузевий термін або будь-яка інша тема, яку ви хочете відстежувати.

Натисніть "Показати параметри", щоб налаштувати параметри сповіщень. Ви можете вибрати

частоту (як це відбувається, раз на день, раз на тиждень),

джерела, які ви бажаєте відстежувати (новини, блоги, Інтернет тощо),

мову,

регіон,

кількість результатів для включення

куди надсилати сповіщення (електронна пошта чи RSS).

Натисніть "Створити сповіщення", щоб завершити налаштування свого сповіщення Google.

Після створення Google надсилатиме вам сповіщення електронною поштою щоразу, коли вказане вами ключове слово чи тема з’являтимуться в результатах пошуку відповідно до вибраних вами налаштувань. Важливо зазначити, що Google Alerts не охоплює соціальні мережі. Якщо сповіщення більше не потрібне, ого можна видалити.

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