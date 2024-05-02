Одна маленька хитрість з дисплеєм змусить телефон працювати довше

Це налаштування є в кожному мобільному телефоні

Чимало українців прагнуть знайти способи збільшити час роботи мобільного телефону без підзарядки. Але часто багато хто забуває, що однією з основних причин низького рівня заряду може бути яскравий екран.

Для продовження часу роботи смартфона зверніть увагу на налаштування екрана. Про це пише cnet.

Чим яскравіший дисплей пристрою, тим більше енергії він споживає, тому фахівці рекомендують відключити автоматичне або адаптивне регулювання яскравості. Ідеальним варіантом буде встановлення рівня яскравості нижче 50%.

Як вимкнути налаштування яскравості екрана смартфона

Можна скористатися контекстним меню у верхній частині екрана, тим самим регулятором яскравості. На деяких пристроях можна також перемикати автоматичну яскравість на панелі ярликів. В "Налаштуваннях" можна виконати пошук за запитом "Яскравість", щоб знайти відповідну опцію.

Користь темного режиму

Темний режим також допомагає продовжити час роботи від батареї, особливо на OLED-дисплеях. Для цього відображення темного фону потребує менше енергії, ніж відображення білого. Ця функція не тільки продовжить термін служби батареї, але й зробить використання пристрою комфортнішим для очей.

Для активації темного режиму можна відкрити програму "Параметри" та знайти відповідну опцію, наприклад "Темний режим", "Темна тема" або "Нічний режим". Можна активувати його постійно або налаштувати розклад роботи, наприклад, з 19:00 до 7:00.

Раніше "Телеграф" розповідав, що розв'язати проблему зі швидким розрядженням акумулятора можна інакше: видаливши спеціальні програми. Є два популярні додатки, які пожирають заряд смартфона.