Как по фамилии определить, что родом правила женщина: проверьте, есть ли ваша в списке

Всего таких фамилий насчитывается около 50

В огромном списке украинских фамилий есть те, которые свидетельствуют, что родом ранее правила женщина. Как правило, такие родовые имена происходят от женских имен.

Всего таких фамилий насчитывается в Украине около 50. "Телеграф" рассказывает подробнее, кому и за что доставались такие родовые имена.

В прошлом женщины не имели таких же прав, как и мужчине. Именно он тогда должен был возглавлять род. Однако если семья оставалась вдруг без мужа, его обязанности принимала на себя женщина. Тогда семья получала фамилию, которая происходит от имени этой женщины.

Фамилии, которые указывают, что родом правила женщина, звучат так:

Гальченко, Гальчук.

Ганзенко, Гандюк, Гончук, Ганненко.

Гапченко.

Евдошенко.

Ивженко.

Катренко, Катрич, Катрук, Катриченко, Катеринчук.

Любащенко, Любченко, Любарщук.

Маринич, Мариненко, Маринченко, Маринюк, Маринчук.

Марущак, Марусяк, Марухненко, Марущенко, Марунчак, Масьома, Мащенко.

Мелащенко, Мелашенко, Меланченко.

Мотрук, Мотрич, Мотренко.

Натальченко, Наталуха, Наталенко.

Оксаныч, Оксанчук, Оксаниченко.

Ольжич, Ольженко.

Харитенко.

Химченко, Хивренко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие фамилии наши предки давали владельцам торгового бизнеса или тем, кто занимался продажей.