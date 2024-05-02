В Києві очікується спад температури: синоптики дали прогноз на найближчі дні

Сила вітрів іноді сягатиме 8 м/с

Протягом робочого тижня в столиці України не було хмарності, дощів чи сильних вітрів, лише сонячна погода. Однак, за словами синоптиків, найближчими днями денні показники будуть знижуватись.

Температура вдень, ймовірно, впаде до 18 теплих градусів та до +7 °C вночі. Про це мовиться на сайті Meteofor.

Четвер, 2 травня, передбачається сонячним та найтеплішим з-поміж трьох днів. Температура вдень сягне близько 25 градусів тепла. Вночі термометри знизились до +11 °C. Протягом доби потужність вітрів не перевищуватиме помірні 6 м/с.

Наступного дня, 3 травня, температура трохи знизиться, але сонце не ховатиметься за хмари. Показники термометрів вдень зафіксуються біля +20 градусів. Вночі очікується до +12 °C. Максимальні пориви вітру прогнозуються у другій половині доби — свіжі 8 м/с.

Перший вихідний, 4 травня, також очікується ясним, однак трохи холоднішим. У цю добу вдень позначки термометрів покажуть +18 градусів. Вночі буде +7 °C. В обід очікуються найсильніші пориви вітру — свіжі 8 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні різко похолодає. Відомий синоптик, кандидат географічних наук Ігор Кібальчич поділився своїм прогнозом на першу декаду травня.