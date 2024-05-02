В Киеве ожидается спад температуры: синоптики дали прогноз на ближайшие дни

Сила ветров иногда будет достигать 8 м/с

На протяжении рабочей недели в столице Украины не было облачности, дождей или сильных ветров, только солнечная погода. Однако по словам синоптиков, в ближайшие дни дневные показатели будут снижаться.

Температура днем, вероятно, упадет до 18 теплых градусов и до +7 ° C ночью. Об этом говорится на сайте Meteofor.

Четверг, 2 мая, предполагается солнечным и самым теплым из трех дней. Температура днем составит около 25 градусов тепла. Ночью термометры снизились до +11°C. В течение суток мощность ветров не будет превышать умеренных 6 м/с.

На следующий день, 3 мая, температура немного снизится, но солнце не будет прятаться за облака. Показатели термометров днем зафиксируются около +20 градусов. Ночью ожидается до +12 °C. Максимальные порывы ветра прогнозируются во второй половине суток – свежие 8 м/с.

Первый выходной, 4 мая, также ожидается ясным, но немного более холодным. В эти сутки днем отметки термометров покажут +18 градусов. Ночью будет +7°C. В обед ожидаются сильнейшие порывы ветра – свежие 8 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Украине резко похолодает. Известный синоптик, кандидат географических наук Игорь Кибальчич поделился своим прогнозом на первую декаду мая.