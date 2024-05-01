Не поспішайте нести в сервіс: що робити, якщо під час зарядки телефон розряджається

Телефон може розряджатися під час процесу живлення з багатьох причин

Зарядка смартфона — на перший погляд, простий процес, однак він може стати проблемним, якщо не знати, як це робити не можна. Дуже часто виникає багато проблем через неякісний пристрій або поломку гнізда. А раніше ми розповідали, як зарядити смартфон від іншого телефона.

Чому під час заряджання пристрій розряджається, розповіли на gsminfo. Поділилися також, як це виправити.

Чому телефон розряджається під час зарядки і як це виправити

Проблема з кабелем

Ретельно огляньте кабель для зарядки. Він не повинен бути пошкодженим, а також не має бути зламів чи порваної ізоляції. Якщо все ж виявлено проблему, скористайтеся іншим кабелем або підключіть інший телефон до цієї зарядки.

Малопотужна або неякісна зарядка

Якщо ви щойно купили зарядний пристрій, але він погано заряджає, підключіть його до іншого смартфона. Повільна зарядка і на другому пристрої говорить про проблеми з самим адаптером або кабелем.

Якщо інший телефон нормально заряджається, можливо, зарядний пристрій має надто малу потужність. Треба перевірити параметри адаптера на оригінальному ЗП.

Проблема з гніздом для зарядки

Кабель зарядного пристрою повинен щільно входити у роз’єм і не хитатися. Якщо у вас масивний чохол, можливо, проблема в ньому.

Також можна прочистити роз’єм для зарядки. Зробити це можна за допомогою зубочистки. Однак треба бути обережними, щоб не пошкодити контакти.

Проблеми з батареєю

Акумулятор смартфона може втрачати ємність, що й спричиняє швидшу розрядку. Якщо ви не змінювали батарею понад три роки, це може бути причиною.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зарядити телефон удвічі швидше. Ми поділилися корисними порадами.