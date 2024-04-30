Телефон не вмикається: як діяти у такій ситуації

Є кілька причин, чому пристрій не працює

Під час тривалого користування телефоном може виникнути ситуація, коли він просто не вмикається. Починається паніка, чи часом не виникне потреби купувати новий. До речі, раніше ми розповідали, чому не слід заряджати телефон від ноутбука.

Вся справа може бути у акумуляторі, який вийшов з ладу, пише iTech. Підіть у магазин та попросіть у продавця, щоб вам дали такий самий. Вставте його в телефон і подивіться, чи він працює. Якщо так, то очевидно, річ саме у акумуляторі. Якщо ж ні — тоді причина полягає у чомусь іншому.

Ще одна причина може бути в зарядному пристрої. Якщо телефон не вмикається після заряджання, причина може бути саме в цьому. Варто перевірити свою зарядку на іншому телефоні: якщо працює, це означає, що проблема має інше походження.

Телефон може не вмикатися через пошкодження. Згадайте, чи часом він не падав вам або можливо, навіть у воду. Будь-яка поломка могла спричинити таку проблему.

Така ситуація може виникнути через картку пам’яті. Вона може бути несумісною з моделлю телефону. Тоді треба зробити перепрошивку.

Також частою причиною того, що пристрій не працює є зламаний кабель до зарядки. Тоді його треба або порухати в різні боки, або якщо не допомагає, то придбати новий.

Нещодавно "Телеграф" розповідав, як безпечно почистити екран смартфона. Адже певні речовини та засоби можуть подряпати тонке покриття пристрою.