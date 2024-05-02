Можно ли заряжать телефон от ноутбука: неожиданный ответ

Зарядки могут иметь разное напряжение

Если под рукой нет основного зарядного устройства, не рекомендуется использовать альтернативы. Хотя сейчас есть зарядные устройства, подходящие и для телефона, и для ноутбука, это может быть вредным.

LDNIO отмечает, что не рекомендуется заряжать телефон с помощью зарядного устройства для ноутбука, поскольку зарядные устройства для ноутбуков обычно работают с более высоким напряжением и током, чем может безопасно выдерживать аккумулятор телефона. Это может повредить аккумулятор телефона или другие внутренние компоненты.

Более безопасным и рекомендованным подходом является использование USB-порта ноутбука для зарядки телефона. Правда, зарядка может быть медленнее по сравнению с использованием специального зарядного устройства телефона. Некоторые ноутбуки также имеют USB-порты, которые могут выдавать больший ток, обеспечивая более быструю зарядку.

Другим вариантом является использование USB-адаптера питания, который может преобразовывать более высокое напряжение и ток зарядного устройства на соответствующие уровни для зарядки телефона. Это позволяет безопасно использовать зарядное устройство для ноутбука для зарядки телефона.

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