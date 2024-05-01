Найкращий друг садівників: як власноруч зробити крапельний полив

Крапельний полив дуже корисний для рослин

Регулярний полив для рослин — запорука гарного їх росту і щедрого урожаю. Тому встановити автоматичний — ідеальне рішення для тих, хто не хоче витрачати час та зусилля. Зробити його можна власноруч із пластикових пляшок і ватних паличок.

Краплинний полив забезпечує точкове надходження води до коріння рослин. Це допомагає їм краще рости. Лайфхаком поділилися на порталі "Школа Життя".

Переваги крапельного поливу:

листя і плоди захищені від надмірної вологи, що не дасть їм згнити; водні ресурси використовуються економічно; значне скорочення часу, який необхідний для поливу.

Що знадобиться для крапельного поливу:

пластикові пляшки об’ємом 5 літрів;

ватні палички.

Як зробити крапельний полив

Ватні палички розрізаємо навпіл. Відрізаємо верхню частину пляшок. У кожній пляшці, в нижній її частині робимо маленький отвір і вставляємо в нього половину ватної палички. У пляшки набираємо воду. Для того, щоб контролювати інтенсивність поливу, можна регулювати положення ватної палички у пляшці. Розставляємо пляшки так, щоб вони були спрямовані на стовбури рослин. Наповнюємо пляшки водою за потреби.

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