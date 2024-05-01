Найкращий друг садівників: як власноруч зробити крапельний полив
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Крапельний полив дуже корисний для рослин
Регулярний полив для рослин — запорука гарного їх росту і щедрого урожаю. Тому встановити автоматичний — ідеальне рішення для тих, хто не хоче витрачати час та зусилля. Зробити його можна власноруч із пластикових пляшок і ватних паличок.
Краплинний полив забезпечує точкове надходження води до коріння рослин. Це допомагає їм краще рости. Лайфхаком поділилися на порталі "Школа Життя".
Переваги крапельного поливу:
- листя і плоди захищені від надмірної вологи, що не дасть їм згнити;
- водні ресурси використовуються економічно;
- значне скорочення часу, який необхідний для поливу.
Що знадобиться для крапельного поливу:
- пластикові пляшки об’ємом 5 літрів;
- ватні палички.
Як зробити крапельний полив
- Ватні палички розрізаємо навпіл. Відрізаємо верхню частину пляшок.
- У кожній пляшці, в нижній її частині робимо маленький отвір і вставляємо в нього половину ватної палички.
- У пляшки набираємо воду. Для того, щоб контролювати інтенсивність поливу, можна регулювати положення ватної палички у пляшці.
- Розставляємо пляшки так, щоб вони були спрямовані на стовбури рослин. Наповнюємо пляшки водою за потреби.
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