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Найкращий друг садівників: як власноруч зробити крапельний полив

Автор
Наталія Дума Наталія Дума
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Не викидайте пластикові пляшки - вони знадобляться на городі
Не викидайте пластикові пляшки - вони знадобляться на городі. Фото Freepik

Крапельний полив дуже корисний для рослин

Регулярний полив для рослин — запорука гарного їх росту і щедрого урожаю. Тому встановити автоматичний — ідеальне рішення для тих, хто не хоче витрачати час та зусилля. Зробити його можна власноруч із пластикових пляшок і ватних паличок.

Краплинний полив забезпечує точкове надходження води до коріння рослин. Це допомагає їм краще рости. Лайфхаком поділилися на порталі "Школа Життя".

Переваги крапельного поливу:

  1. листя і плоди захищені від надмірної вологи, що не дасть їм згнити;
  2. водні ресурси використовуються економічно;
  3. значне скорочення часу, який необхідний для поливу.

Що знадобиться для крапельного поливу:

  • пластикові пляшки об’ємом 5 літрів;
  • ватні палички.

Як зробити крапельний полив

  1. Ватні палички розрізаємо навпіл. Відрізаємо верхню частину пляшок.
  2. У кожній пляшці, в нижній її частині робимо маленький отвір і вставляємо в нього половину ватної палички.
  3. У пляшки набираємо воду. Для того, щоб контролювати інтенсивність поливу, можна регулювати положення ватної палички у пляшці.
  4. Розставляємо пляшки так, щоб вони були спрямовані на стовбури рослин. Наповнюємо пляшки водою за потреби.

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#Вирощування #Город #Полив #Лайфхак