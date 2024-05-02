Время рассады арбузов настало: когда ее нужно высаживать на огород

Растения нужно правильно посадить и обильно поливать

В посадке арбузов — одного из главных вкусностей лета в Украине есть свои секреты. В начале мая как раз пора сеять их на рассаду — арбузы можно вырастить в помещении за несколько недель до возможных последних заморозков.

Портал Plantura советует высаживать растения только когда температура окончательно стабилизируется, обычно в конце мая. Растения нужно сеять на глубину около 2,5 см. Расстояние между саженцами должно быть около 120 см.

Арбузы любят песчано-гумусную почву. Слишком тяжелые почвы препятствуют росту корней и склонны накапливать воду. Грядку следует удобрить компостом перед посадкой. Следует выбрать теплое, солнечное и защищенное от ветра место. Таким может стать пространство у южной стены дома или в теплице.

По посевному календарю, благоприятными для высадки арбузов на днях в мае являются: 2, 3, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 28, 29.

Как поливать арбузы

Арбузы очень нуждаются в воде — летом важно обильно поливать растения. Полив требуется каждый день, желательно утром, особенно в период образования плодов. Холодная вода из-под крана может повредить растениям, лучше вода из дождевой бочки. Во время полива следите за тем, чтобы не намочить листву, поскольку это повышает риск заражения мучнистой росой.

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