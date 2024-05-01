Вам знадобиться солома для картоплі: особливості посадки та лайфхаки для городників

Картопля хоч і витривалий овоч, але також потребує догляду

Поки картопля на ринках України дорожчає, дбайливі городники вже готуються до нового врожаю. Саме у травні найчастіше садять картоплю.

Важливою є підготовка грунту, адже земля з грудками та камінням може спотворити бульби. Картопля віддає перевагу добре дренованим, пухким грунтам, багатим органічними речовинами.

Етапи посадки картоплі

Підготуйте землю, розпушивши її на глибину 15-20 см.

Більшу насіннєву картоплю наріжте шматочками з 2-3 очками, дрібнішу залиште цілою. Дайте зрізаним шматочкам висохнути кілька днів перед посадкою.

Викопайте траншеї глибиною 15-20 см на відстані 60-90 см одна від одної. Помістіть шматочки насіннєвої картоплі зрізом вниз на відстані 30 см один від одного в траншею.

Накрийте 7-10 см ґрунту та добре полийте.

Важливий лайфхак для збільшення врожайності

Коли рослини ростуть, підгортайте ґрунт, солому або листя навколо стебел, коли вони досягнуть 20 см у висоту, залишаючи 10 см відкритими. Підгорніть знову, коли виросте ще 20 см. Це дозволяє утворювати більше картоплі вздовж закопаних стебел.

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