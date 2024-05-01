Не витрачайте свій час: 9 відходів, які не можна класти в компост
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Як зберегти поживні речовини для рослин та дерев
Майже у кожного дачника на городі є компостна яма, яка робиться не один місяць. І якщо в неї додати не ті рослини, листя чи їжу, то збір та перегній усіх поживних речовин може бути марною тратою часу.
Є 9 категорій предметів та їжі, які не можна класти до компостної ями. Їх наводить видання "УНІАН".
Що не можна кидати в компост на городі
Є сміття та відходи, які не можна використати як перероблювання на гній:
- екскременти домашніх тварин;
- пластикові вироби;
- предмети зі скла, шкіри та гуми;
- глянцеві журнали та кольоровий папір;
- тютюнові недопалки;
- будь-які фарби, отрути, розчинники;
- вміст мішка від пилососа;
- гнилі яблука;
- хворі гілки, уражені інфекцією плоди та хвою.
Останні 2 рослинні відходи краще закопати на ділянці або спалити в багатті.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які є методи підживлювання для плодових дерев.