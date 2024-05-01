Не витрачайте свій час: 9 відходів, які не можна класти в компост

Як зберегти поживні речовини для рослин та дерев

Майже у кожного дачника на городі є компостна яма, яка робиться не один місяць. І якщо в неї додати не ті рослини, листя чи їжу, то збір та перегній усіх поживних речовин може бути марною тратою часу.

Є 9 категорій предметів та їжі, які не можна класти до компостної ями. Їх наводить видання "УНІАН".

Що не можна кидати в компост на городі

Є сміття та відходи, які не можна використати як перероблювання на гній:

екскременти домашніх тварин;

пластикові вироби;

предмети зі скла, шкіри та гуми;

глянцеві журнали та кольоровий папір;

тютюнові недопалки;

будь-які фарби, отрути, розчинники;

вміст мішка від пилососа;

гнилі яблука;

хворі гілки, уражені інфекцією плоди та хвою.

Останні 2 рослинні відходи краще закопати на ділянці або спалити в багатті.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які є методи підживлювання для плодових дерев.