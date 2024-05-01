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Не витрачайте свій час: 9 відходів, які не можна класти в компост

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публікації
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Автор
Компостна яма Новина оновлена 01 травня 2024, 13:46
Компостна яма. Фото Відкриті джерела

Як зберегти поживні речовини для рослин та дерев

Майже у кожного дачника на городі є компостна яма, яка робиться не один місяць. І якщо в неї додати не ті рослини, листя чи їжу, то збір та перегній усіх поживних речовин може бути марною тратою часу.

Є 9 категорій предметів та їжі, які не можна класти до компостної ями. Їх наводить видання "УНІАН".

Що не можна кидати в компост на городі

Є сміття та відходи, які не можна використати як перероблювання на гній:

  • екскременти домашніх тварин;
  • пластикові вироби;
  • предмети зі скла, шкіри та гуми;
  • глянцеві журнали та кольоровий папір;
  • тютюнові недопалки;
  • будь-які фарби, отрути, розчинники;
  • вміст мішка від пилососа;
  • гнилі яблука;
  • хворі гілки, уражені інфекцією плоди та хвою.

Останні 2 рослинні відходи краще закопати на ділянці або спалити в багатті.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які є методи підживлювання для плодових дерев.

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#Яма #Город #Лайфхак #Компост