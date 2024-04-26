Чим удобрити ґрунт перед посадкою перців та помідорів: два дешеві інгредієнти

Жодної "хімії", тільки натуральні підживлення

Рослини на городі потребують добрив. Деякі з них вимагають "підтримки" вже при пересадці розсади у відкритий ґрунт, що багато агрономів вважають важливим, аналогічно до посівного календаря. Це особливо актуально для помідорів та перців.

Для збільшення врожайності томатів і перців досвідчені дачники використовують два інгредієнти, які розподіляють по землі перед посадкою. Про це пише wona.

Чим підгодувати ґрунт перед посадкою розсади томатів та перцю

Один із варіантів добрива для розсади помідорів та перців — попіл. Використовуючи попіл, можна підвищити якість зростання як перців, так і помідорів.

Як це зробити? Розподіліть по одній жмені золи в кожну лунку перед посадкою або рівномірно посипте ґрунт навколо рослин. Можна також приготувати розчин із золи для обробки листя від мушок, змішавши її з водою. Слід зазначити, що склад попелу може відрізнятися. Наприклад, зола від листяних дерев містить кальцій, хвойних – фосфор, виноградних та трав’яних – калій.

Ще одним корисним добривом для розсади помідорів та перців є кавова гуща. Цей натуральний інгредієнт також сприяє розпушенню ґрунту.

Як її застосувати? Просто добре перемішайте гущу безпосередньо перед висадкою розсади. Досвідчені городники рекомендують додавати трохи попелу, щоб запобігти окисленню ґрунту.

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