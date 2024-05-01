Не тратьте свое время: 9 отходов, которые нельзя класть в компост
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Как сохранить питательные вещества для растений и деревьев
Почти у каждого дачника на огороде есть компостная яма, которая делается не один месяц. И если в нее добавить не те растения, листья или пищу, то сбор и перегной всех питательных веществ может быть пустой тратой времени.
Есть 9 категорий предметов и еды, которые нельзя класть в компостную яму. Их приводит издание "УНИАН".
Что нельзя бросать в компост на огороде
Есть мусор и отходы, которые нельзя использовать в качестве переработки в навоз:
- экскременты домашних животных;
- пластиковые изделия;
- предметы из стекла, кожи и резины;
- глянцевые журналы и цветная бумага;
- табачные окурки;
- любые краски, яды, растворители;
- содержимое мешка от пылесоса;
- гнилые яблоки;
- больные ветви, пораженные инфекцией плоды и хвою.
Последние 2 растительных отхода лучше закопать на участке или сжечь в костре.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие есть методы подкормки для плодовых деревьев.