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Не тратьте свое время: 9 отходов, которые нельзя класть в компост

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публикации
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Автор
Компостная яма Новость обновлена 01 мая 2024, 13:46
Компостная яма. Фото Открытые источники

Как сохранить питательные вещества для растений и деревьев

Почти у каждого дачника на огороде есть компостная яма, которая делается не один месяц. И если в нее добавить не те растения, листья или пищу, то сбор и перегной всех питательных веществ может быть пустой тратой времени.

Есть 9 категорий предметов и еды, которые нельзя класть в компостную яму. Их приводит издание "УНИАН".

Что нельзя бросать в компост на огороде

Есть мусор и отходы, которые нельзя использовать в качестве переработки в навоз:

  • экскременты домашних животных;
  • пластиковые изделия;
  • предметы из стекла, кожи и резины;
  • глянцевые журналы и цветная бумага;
  • табачные окурки;
  • любые краски, яды, растворители;
  • содержимое мешка от пылесоса;
  • гнилые яблоки;
  • больные ветви, пораженные инфекцией плоды и хвою.

Последние 2 растительных отхода лучше закопать на участке или сжечь в костре.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие есть методы подкормки для плодовых деревьев.

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#Яма #Огород #Лайфхак #Компост