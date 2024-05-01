Не тратьте свое время: 9 отходов, которые нельзя класть в компост

Как сохранить питательные вещества для растений и деревьев

Почти у каждого дачника на огороде есть компостная яма, которая делается не один месяц. И если в нее добавить не те растения, листья или пищу, то сбор и перегной всех питательных веществ может быть пустой тратой времени.

Есть 9 категорий предметов и еды, которые нельзя класть в компостную яму. Их приводит издание "УНИАН".

Что нельзя бросать в компост на огороде

Есть мусор и отходы, которые нельзя использовать в качестве переработки в навоз:

экскременты домашних животных;

пластиковые изделия;

предметы из стекла, кожи и резины;

глянцевые журналы и цветная бумага;

табачные окурки;

любые краски, яды, растворители;

содержимое мешка от пылесоса;

гнилые яблоки;

больные ветви, пораженные инфекцией плоды и хвою.

Последние 2 растительных отхода лучше закопать на участке или сжечь в костре.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие есть методы подкормки для плодовых деревьев.