Просто залийте водою суміш двох порошків: рецепт ідеального добрива для огірків

Приготувати добрива дуже легко

З настанням справжнього тепла приходить час саджати розсаду огірків у відкритий ґрунт. Щоб виростити міцні рослини та найсмачніші плоди, варто регулярно вносити добрива.

Огірки можуть давати врожай тижнями, витрачаючи дорогоцінну енергію на зростання нових суцвіть і наступних плодів. Якщо не забезпечити постійний запас поживних речовин, огірки можуть перестати давати врожай раніше та зазнати захворювань.

Для молодих огірків є натуральне підживлення, яке простимулює їх зростання. Рецептом ділиться Share.info.

Чим підгодувати огірки

Щоб приготувати в домашніх умовах препарат, що прискорює ріст огірків, знадобиться всього 2 інгредієнти. Перший – харчова сода, другий – порошок куркуми. Достатньо однієї чайної ложки кожного інгредієнта.

З’єднайте куркуму та соду в скляному посуді.

Залийте приблизно 1 літром кип’яченої води та залиште на кілька годин.

Після цього розбавте суміш ще 3 л води.

Поливайте огірки готовим розчином кожні 14 днів, і вони зростатимуть енергійніше. Незабаром ви зможете зібрати добрий урожай.

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