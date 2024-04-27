Рус

Просто залийте водою суміш двох порошків: рецепт ідеального добрива для огірків

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
523
Огірки порадують урожаєм
Огірки порадують урожаєм. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Приготувати добрива дуже легко

З настанням справжнього тепла приходить час саджати розсаду огірків у відкритий ґрунт. Щоб виростити міцні рослини та найсмачніші плоди, варто регулярно вносити добрива.

Огірки можуть давати врожай тижнями, витрачаючи дорогоцінну енергію на зростання нових суцвіть і наступних плодів. Якщо не забезпечити постійний запас поживних речовин, огірки можуть перестати давати врожай раніше та зазнати захворювань.

Для молодих огірків є натуральне підживлення, яке простимулює їх зростання. Рецептом ділиться Share.info.

Чим підгодувати огірки

Щоб приготувати в домашніх умовах препарат, що прискорює ріст огірків, знадобиться всього 2 інгредієнти. Перший – харчова сода, другий – порошок куркуми. Достатньо однієї чайної ложки кожного інгредієнта.

  • З’єднайте куркуму та соду в скляному посуді.
  • Залийте приблизно 1 літром кип’яченої води та залиште на кілька годин.
  • Після цього розбавте суміш ще 3 л води.

Поливайте огірки готовим розчином кожні 14 днів, і вони зростатимуть енергійніше. Незабаром ви зможете зібрати добрий урожай.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли необхідно розпушувати землю навколо моркви. Якщо провести процедуру дуже рано, можна нашкодити овочу.

Теги:
#Огірки #Город #Лайфхак #Добриво