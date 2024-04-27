Просто залийте водою суміш двох порошків: рецепт ідеального добрива для огірків
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Приготувати добрива дуже легко
З настанням справжнього тепла приходить час саджати розсаду огірків у відкритий ґрунт. Щоб виростити міцні рослини та найсмачніші плоди, варто регулярно вносити добрива.
Огірки можуть давати врожай тижнями, витрачаючи дорогоцінну енергію на зростання нових суцвіть і наступних плодів. Якщо не забезпечити постійний запас поживних речовин, огірки можуть перестати давати врожай раніше та зазнати захворювань.
Для молодих огірків є натуральне підживлення, яке простимулює їх зростання. Рецептом ділиться Share.info.
Чим підгодувати огірки
Щоб приготувати в домашніх умовах препарат, що прискорює ріст огірків, знадобиться всього 2 інгредієнти. Перший – харчова сода, другий – порошок куркуми. Достатньо однієї чайної ложки кожного інгредієнта.
- З’єднайте куркуму та соду в скляному посуді.
- Залийте приблизно 1 літром кип’яченої води та залиште на кілька годин.
- Після цього розбавте суміш ще 3 л води.
Поливайте огірки готовим розчином кожні 14 днів, і вони зростатимуть енергійніше. Незабаром ви зможете зібрати добрий урожай.
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