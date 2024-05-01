У вас княжеские корни, если фамилия звучит так: проверьте в списке свою

Узнать происхождение можно по окончаниям родовых имен

Некоторые фамилии украинцев говорят о том, что в их жилах может течь княжеская кровь. При этом многие даже не догадываясь об этом.

Большинство таких фамилий имеют окончание "ей" или "ич". Об этом говорит профессор, доктор географических наук, академик Национальной академии наук высшего образования Петр Масляк на своем YouTube-канале.

Профессор привел примеры, называя имена своих студентов. Так, по его словам, родовое имя Сангушко является классической княжеской древней фамилией. Еще одна старинная княжеская украинская фамилия — Сапега.

Среди других фамилий, которые относятся к этому перечню есть такие:

Вишневецкий,

Черторийский,

Хоткевич,

Нимерович,

Выговский,

Чарнецкий;

Заславский;

Курецкий;

Косаковский;

Любомирский;

Ружинский;

Лукомский.

О том, что предки являются потомками княжеского рода, могут свидетельствовать окончания фамилий -йло (-айло, -эйло, -ийло, -ийло, -ойло, -уйло, -яйло): Нечитайло, Меняйло, Мазайло и др.

Ранее "Телеграф" назвал самые популярные фамилии, которые давали ученым, художникам, а также тем, чья работа напрямую была связана с творчеством.