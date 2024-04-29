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Ідеальний відсоток заряду телефон: через яку позначку краще не переходити

Автор
Наталія Дума Наталія Дума
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Сучасні смартфони можуть заряджатися короткими циклами
Сучасні смартфони можуть заряджатися короткими циклами. Фото Телеграф

Мало хто знає, що не можна заряджати смартфон до 100%

Для того, щоб вберегти батарею від поломок і щоб вона прослужила довше, треба дотримуватися деяких правил під час заряджання. Раніше ми розповідали, як зарядити телефон за допомогою іншого смартфона, а тепер ділимося, що таке правило "20-80" і як його застосовувати.

Секретом щодо ідеального відсотка заряду батареї поділилися на Уніан. Літій-іонні акумулятори можуть зберігати близько 80 відсотків своєї місткості після 500 циклів "заряду-розряду". Це свідчить про те, що приблизно за два роки стан батареї смартфона погіршиться на 20 %.

Не можна заряджати смартфон до 100%

Найкраще заряджати сучасні смартфони короткими сесіями. Існує міф, що це шкодить акумулятору, однак це зовсім не так. Часи, коли акумулятори потребували повні циклі заряду-розряду минули понад 20 років тому, коли в телефонах використовувати нікель-кадмієві акумулятори. Сучасні смартфони навпаки — будуть страждати від цього.

Найкращий діапазон заряду для довговічності батареї — "20-80". Тобто розряджати смартфон не можна більше, ніж до 20%, а ставити на зарядку — не більше 80%.

Тому краще не залишати смартфон під’єднаним до живлення на ніч. Річ у тім, що коли заряд досягає 100%, процес зупиняється, а якщо рівень хоч трохи зменшується, він знову активується. Це може повторюватися багато разів, що шкодить батареї.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому не можна залишати заряджений смартфон у розетці. Ми поділилися, як ви власноруч шкодите пристрою.

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#Смартфон #Зарядка #лайфхаки-Телеграф