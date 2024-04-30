Батарея скаже "дякую": 4 правила ефективної зарядки смартфона

Прості поради продовжать термін служби гаджета

Правильне заряджання телефону збереже батарею та відтермінує момент покупки нового смартфона. Зробити це просто, достатньо прислухатись до порад експертів.

Спеціалісти проєкту Battery University радять дотримуватись чотирьох правил. Якщо вони стануть вашою звичкою, то ви продовжите термін користування телефоном і збережете бюджет від передчасної покупки нового гаджета чи ремонту старого.

Використовуйте оригінальну зарядку

Кабель і блок, який продаються разом зі смартфоном, треба берегти як зіницю ока. Саме вони ідеально підходять для телефона.

Якщо ж якийсь з елементів вийшов з ладу, варто придбати такий же від виробника. Користуватись пошкодженим, як і дешевим замінником, не варто.

Відключайте телефон після зарядки

Залишати смартфон підключеним до розетки після того, як батарея підживилась ― велика помилка. Експерти рекомендують навіть не заряджати до 100%. Краще, не перевищувати показник заряду у 80%.

Уникайте перегріву

Сучасні телефони легко піддаються перегріву. Через це батарея швидше виходить з ладу. Щоб уникнути цього, не залишайте смартфон під прямими сонячними променями, знімайте чохол під час зарядки та не користуйтесь гаджетом кілька годин поспіль.

Не залишайте телефон у вологих місцях

Як і спеку, смартфони не люблять воду. Тому не треба зберігати гаджети у кімнатах з підвищеною вологістю.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чому не варто повністю розряджати телефон. Експерти назвали три вагомих причини.