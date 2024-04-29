Пам’ять на телефоні забита: як із цим боротися, 10 простих способів звільнити місце

Ці поради розраховані як на Android, так і iPhone

Постійна нестача пам’яті на телефоні — це проблема, з якою стикалися багато власників гаджетів. Від цього пристрій може почати пригальмовувати та створювати додаткові неприємності. Кожному важливо знати, як швидко можна розібратися із забитою пам’яттю.

Існує 10 простих дій, які варто виконати, щоб звільнити пам’ять на телефоні. Про це пише "Апостроф".

Ці поради розраховані як на Android, так і iPhone. Важливо час від часу повертатись до цих правил та виконувати їх повторно.

Очистити кеш у месенджерах. Залишкові файли займають багато місця. Наприклад. Якщо ви активний користувач Telegram, то всього за добу кеш може становити 1 гігабайт і більше. Видалити непотрібні СМС та електронні листи. Щодня ми отримуємо на телефон та пошту різні листи, будь-то реклама чи інші повідомлення. У будь-якому випадку вони забивають пам’ять і їх іноді варто видаляти. Видалити програми, що рідко використовуються. Хоча часом позбутися якоїсь програми складно, навіть якщо вона і не використовується, але це допоможе звільнити чимало пам’яті на телефоні. Завантажити спеціальну програму. Є програми, які створені для звільнення пам’яті девайса. Перемістити програми та файли на micro SD або онлайн-сервіси зберігання даних (хмарні сховища). Очистити історію браузера телефону. Видалити збережені розмови у чатах. Після завершення діалогу найкраще відразу видаляти чат зі співрозмовником, щоб не займати зайве місце на телефоні. Позбутися непотрібних файлів. У телефоні може зберігатися музика, подкасти, аудіокниги, які вам не потрібні. Однак вони займають багато пам’яті та краще їх видалити. Переглянути галерею. Фото та відео займають велику кількість пам’яті. Слід переглянути, які з них вам вже не потрібні й позбутися їх. Вимкнути "Фотопотік". Цей сервіс на телефоні оптимізує збереження фотографій та відеоматеріалів. При відключенні функції зайві мегабайти пам’яті, які йдуть на роботу, будуть звільнені.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що робити, якщо ваш мобільний телефон упав у воду. Рис у разі не допоможе, слід використовувати інші способи.