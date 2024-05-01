Опасно для смартфона: 5 ситуаций, когда его нельзя заряжать

Все может закончиться фатально

При зарядке телефона следует учитывать не только базовые правила, которые позволят продлить жизнь аккумулятору, а также то, насколько безопасно подключать зарядное устройство в той или иной ситуации. Ведь в некоторых случаях смартфон нельзя заряжать.

О пяти таких рассказали специалисты iTech.ua. Обратите внимание, что при определенных обстоятельствах зарядка аккумулятора может привести к опасным последствиям.

Повреждение зарядного устройства

Если блок питания или провод содержит явные повреждения, или был надломлен, лучше перенести процесс зарядки телефона на более поздний срок. Дело в том, что при таких обстоятельствах риск короткого замыкания очень высок. Поэтому лучше приобрести новое и качественное зарядное устройство и после этого уже заряжать аккумулятор.

Нет под рукой "родного" зарядного устройства

Использовать оригинальное и "родное" зарядное устройство — то, которое подходит вашему телефону и изготовлено производителем смартфона — действительно важно. Ведь из-за пренебрежения этим правилом можно испортить батарею телефона. Поэтому следует использовать только оригинальный зарядник или качественные альтернативы.

Сдулся аккумулятор

В подобной ситуации заряжать гаджет нельзя. Аккумулятор следует срочно заменить.

В ванной комнате

Пользоваться заряжаемым смартфоном в ванной комнате ни в коем случае нельзя. Дело в том, что вода может попасть на телефон или шнур. А это чревато трагическими последствиями.

Телефон нагрелся

Не следует заряжать мобильный телефон, поверхность которого стала очень горячей. Ведь нагрузка на устройство серьезно повысится. Не исключено, что смартфон перестанет работать. Следует подождать, пока температура поверхности гаджета снизится.

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