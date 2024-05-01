Буде, як щойно з магазину: як підтримувати пральну машину в чистоті

Якщо ви хочете насолоджуватись безперебійною роботою пральною машинкою — регулярно її очищайте та доглядайте за неї.

Пральна машина – це незамінний помічник у кожному домі. Вона полегшує життя мільйонам людей, але, як і будь-яка техніка, потребує догляду. Якщо ви хочете, щоб ваша пральна машина служила вам довго та без проблем, важливо знати, як правильно її чистити та обслуговувати. Також, ми писали, які помилки призводять до розмноження бактерій та цвілі у пралці.

Як доглядати за машинкою:

1. Регулярне чищення барабана

Барабан пральної машини – це місце, де накопичується бруд, бактерії та пліснява. Це може призвести до неприємного запаху, а також до несправностей машини. Тому важливо регулярно чистити барабан.

Найпростіший спосіб очистити барабан – запустити цикл прання з порожньою машиною при високій температурі (90-95°C). Додайте до прального порошку 1-2 склянки оцту або лимонної кислоти.

Ви також можете використовувати спеціальні засоби для чищення пральних машин. Їх можна знайти в магазинах побутової хімії.

Щоб запобігти накопиченню бруду та плісняви, протирайте барабан сухою ганчіркою після кожного прання.

2. Чищення лотка для порошку та ополіскувача

Лоток для порошку та ополіскувача також потребує регулярного чищення. У ньому накопичуються залишки миючих засобів, які можуть призвести до засмічення та неприємного запаху.

Вийміть лоток з машини та промийте його теплою водою з милом.

Використовуйте щіточку, щоб очистити всі куточки та щілини.

Дайте лотку повністю висохнути перед тим, як вставляти його назад у машину.

3. Очищення фільтра

Фільтр пральної машини затримує бруд, волосся та інші дрібні предмети, які можуть потрапити в машину під час прання. Важливо регулярно чистити фільтр, щоб запобігти його засміченню.

Розташування фільтра може відрізнятися залежно від моделі пральної машини. Зазвичай він знаходиться в нижній частині машини за спеціальними дверцятами.

Відкрийте дверцята та вийміть фільтр.

Промийте фільтр під проточною водою.

Використовуйте щіточку, щоб очистити всі отвори.

Вставте фільтр назад у машину.

4. Чищення зовнішньої частини машини

Зовнішня частина пральної машини також потребує догляду. Регулярно протирайте її вологою ганчіркою, щоб видалити пил та бруд. Також не забудьте протерти дверцята та панель управління.

5. Деякі інші поради:

Не перевантажуйте пральну машину. Це може призвести до її несправностей.

Це може призвести до її несправностей. Використовуйте правильну кількість прального порошку. Занадто багато порошку може призвести до утворення пінної піни, яка може засмітити машину.

Занадто багато порошку може призвести до утворення пінної піни, яка може засмітити машину. Не залишайте брудну білизну в машині занадто довго. Це може призвести до появи неприємного запаху та плісняви.

Це може призвести до появи неприємного запаху та плісняви. Регулярно провітрюйте пральну машину. Відкрийте дверцята та залиште машину відкритою на кілька годин після прання.

Відкрийте дверцята та залиште машину відкритою на кілька годин після прання. Не використовуйте для чищення пральної машини агресивні хімічні речовини.

Дотримуючись цих простих порад, ви зможете зберегти свою пральну машину в чистоті та продовжити термін її служби.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому пральна машина може підскакувати під час віджиму. Також, ми писали, чим очистити ящик пральної машини.