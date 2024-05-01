Будет, как только из магазина: как поддерживать стиральную машину в чистоте
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Если вы хотите наслаждаться бесперебойной работой стиральной машинкой – регулярно очищайте ее и ухаживайте за ней.
Стиральная машина – незаменимый помощник в каждом доме. Она облегчает жизнь миллионам людей, но, как и любая техника, нуждается в уходе. Если вы хотите, чтобы ваша стиральная машина служила вам долго и без проблем, важно знать, как правильно ее чистить и обслуживать. Также мы писали, какие ошибки приводят к размножению бактерий и плесени в стиралке.
Как ухаживать за машинкой:
1. Регулярная чистка барабана
Барабан стиральной машины – это место, где скапливается грязь, бактерии и плесень. Это может привести к неприятному запаху, а также к неисправностям машины. Поэтому важно регулярно чистить барабан.
- Самый простой способ очистить барабан – запустить цикл стирки с пустой машиной при высокой температуре (90-95°C). Добавьте к стиральному порошку 1-2 стакана уксуса или лимонной кислоты.
- Вы также можете использовать специальные чистящие средства для стиральных машин. Их можно найти в магазинах бытовой химии.
- Чтобы предотвратить накопление грязи и плесени, протирайте барабан сухой тряпкой после каждой стирки.
2. Чистка лотка для порошка и ополаскивателя
Лоток для порошка и ополаскивателя также требует регулярной чистки. В нем накапливаются остатки моющих средств, которые могут привести к засорению и неприятному запаху.
- Извлеките лоток из машины и промойте теплой водой с мылом.
- Используйте щеточку для очистки всех уголков и щелей.
- Дайте лотку полностью высохнуть, прежде чем вставлять его обратно в машину.
3. Очистка фильтра
Фильтр стиральной машины задерживает грязь, волосы и другие мелкие предметы, которые могут попасть в машину во время стирки. Важно регулярно чистить фильтр, чтобы предотвратить его засорение.
- Расположение фильтра может отличаться в зависимости от модели стиральной машины. Обычно он находится в нижней части машины за специальной дверцей.
- Откройте дверцу и извлеките фильтр.
- Промойте фильтр под проточной водой.
- Используйте щеточку, чтобы очистить все отверстия.
- Вставьте фильтр обратно в машину.
4. Чистка наружной части машины
Внешняя часть стиральной машины также нуждается в уходе. Регулярно протирайте ее влажной тряпкой, чтобы удалить пыль и грязь. Также не забудьте протереть дверцу и панель управления.
5. Некоторые другие советы:
- Не перегружайте стиральную машину. Это может привести к его неисправностям.
- Используйте правильное количество стирального порошка. Слишком много порошка может привести к образованию пенной пены, которая может засорить машину.
- Не оставляйте грязное белье в машине слишком долго. Это может привести к появлению неприятного запаха и плесени.
- Регулярно проветривайте стиральную машину. Откройте дверцу и оставьте машину открытой на несколько часов после стирки.
- Не используйте для чистки стиральной машины агрессивные химические вещества.
Следуя этим простым советам, вы сможете сохранить свою стиральную машину в чистоте и продлить срок ее службы.
Ранее "Телеграф" рассказывал, почему стиральная машина может подскакивать во время отжима. Также мы писали, чем очистить ящик стиральной машины.