Будет, как только из магазина: как поддерживать стиральную машину в чистоте

Если вы хотите наслаждаться бесперебойной работой стиральной машинкой – регулярно очищайте ее и ухаживайте за ней.

Стиральная машина – незаменимый помощник в каждом доме. Она облегчает жизнь миллионам людей, но, как и любая техника, нуждается в уходе. Если вы хотите, чтобы ваша стиральная машина служила вам долго и без проблем, важно знать, как правильно ее чистить и обслуживать. Также мы писали, какие ошибки приводят к размножению бактерий и плесени в стиралке.

Как ухаживать за машинкой:

1. Регулярная чистка барабана

Барабан стиральной машины – это место, где скапливается грязь, бактерии и плесень. Это может привести к неприятному запаху, а также к неисправностям машины. Поэтому важно регулярно чистить барабан.

Самый простой способ очистить барабан – запустить цикл стирки с пустой машиной при высокой температуре (90-95°C). Добавьте к стиральному порошку 1-2 стакана уксуса или лимонной кислоты.

Вы также можете использовать специальные чистящие средства для стиральных машин. Их можно найти в магазинах бытовой химии.

Чтобы предотвратить накопление грязи и плесени, протирайте барабан сухой тряпкой после каждой стирки.

2. Чистка лотка для порошка и ополаскивателя

Лоток для порошка и ополаскивателя также требует регулярной чистки. В нем накапливаются остатки моющих средств, которые могут привести к засорению и неприятному запаху.

Извлеките лоток из машины и промойте теплой водой с мылом.

Используйте щеточку для очистки всех уголков и щелей.

Дайте лотку полностью высохнуть, прежде чем вставлять его обратно в машину.

3. Очистка фильтра

Фильтр стиральной машины задерживает грязь, волосы и другие мелкие предметы, которые могут попасть в машину во время стирки. Важно регулярно чистить фильтр, чтобы предотвратить его засорение.

Расположение фильтра может отличаться в зависимости от модели стиральной машины. Обычно он находится в нижней части машины за специальной дверцей.

Откройте дверцу и извлеките фильтр.

Промойте фильтр под проточной водой.

Используйте щеточку, чтобы очистить все отверстия.

Вставьте фильтр обратно в машину.

4. Чистка наружной части машины

Внешняя часть стиральной машины также нуждается в уходе. Регулярно протирайте ее влажной тряпкой, чтобы удалить пыль и грязь. Также не забудьте протереть дверцу и панель управления.

5. Некоторые другие советы:

Не перегружайте стиральную машину. Это может привести к его неисправностям.

Это может привести к его неисправностям. Используйте правильное количество стирального порошка. Слишком много порошка может привести к образованию пенной пены, которая может засорить машину.

Слишком много порошка может привести к образованию пенной пены, которая может засорить машину. Не оставляйте грязное белье в машине слишком долго. Это может привести к появлению неприятного запаха и плесени.

Это может привести к появлению неприятного запаха и плесени. Регулярно проветривайте стиральную машину. Откройте дверцу и оставьте машину открытой на несколько часов после стирки.

Откройте дверцу и оставьте машину открытой на несколько часов после стирки. Не используйте для чистки стиральной машины агрессивные химические вещества.

Следуя этим простым советам, вы сможете сохранить свою стиральную машину в чистоте и продлить срок ее службы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему стиральная машина может подскакивать во время отжима. Также мы писали, чем очистить ящик стиральной машины.