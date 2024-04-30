Позбутися від кульбаб на городі не складно: найкращі методи боротьби з цим бур’яном

Вивести бур'яни можна і без хімічних засобів

Кульбаби — агресивні бур’яни, з якими досить важко боротися. Вони здатні не лише рости на грядці, а й пробиватися крізь тріщини на плитці чи доріжках. Ці бур’яни виділяють хімічні речовини, які пригнічують ріст інших рослин. Тому вивести кульбаби з ділянки дуже важливо.

Ці бур'яни також псують естетичний вигляд вашого саду. На щастя, існує багато способів боротьби з ними. Ми разом з Ukr.Media розповідаємо про найдієвіші.

Як вивести кульбаби з ділянки

Оцтова кислота

Оцтова кислота з концентрацією 20-30% здатна руйнувати клітини рослини, що призводить до її загибелі. Листя кульбаби треба змастити оцтом за допомогою пензлика чи пульверизатора. Однак треба бути обережними, щоб речовина не потрапила на інші рослини.

Столовий оцет

Варто застосовувати нерозбавлений оцет. Цей спосіб — найбільш ефективний у боротьбі у кульбабами. Застосовувати його треба, так само як оцтову кислоту.

Картонна коробка

Цей метод найбезпечніший. Картонну коробку треба розмістити на бур’янах і засипати деревною стружкою. За якийсь час ці бур’яни загинуть.

Ще один дієвий спосіб — виривати кульбаби з коренем. Так вони більше не будуть рости.

Раніше "Телеграф" розповідав, який саморобний спрей знищить всі бур’яни на ділянці. Для його приготування вам знадобляться доступні інгредієнти.