Можете остаться без урожая: какие овощи нельзя сажать рядом

Соблюдение простых правил позволит получить хороший урожай

Весна — одна из самых "горячих" времен года для огородников. В это время в землю высаживают заранее подготовленную рассаду и сеют большинство овощей.

Следует помнить, что некоторые овощи мешают расти друг другу. Нужно соблюдать определенные правила высадки культур, чтобы не погубить будущий урожай.

Огурцы и помидоры

Эти овощи требуют разных условий полива. Огурцы без большого количества влаги будут расти плохо. В то же время помидорам много воды не нужно. Из-за избытка влаги у них начинают гнить листья. Поэтому высаживать рядом не рекомендуется. Их следует разместить в разных частях огорода.

Зелень и морковь

Чтобы получить хороший урожай моркови, ее нужно сажать как можно дальше от любой зелени. Дело в том, что зелень вытягивает из почвы много питательных элементов. Поэтому для моркови их может просто не хватить.

Помидоры и капуста

Эти овощи также нужно высаживать в разных частях огорода. Это связано с тем, что обе культуры требуют много питательных веществ. Выращивание этих культур рядом плохо повлияет на них обе.

Болгарский перец и бобовые

Эти обе культуры страдают антракнозом (заболеванием сельскохозяйственных культур, которое вызывают грибы Gloeosporium и Colletotrichum. — Ред.). Если грибок появится на одном из растений, он быстро распространится на соседние культуры.

Ранее "Телеграф" писал о том, как произвести качественный полив на огороде. При неправильном поливе растения могут получить ожоги или излишнюю влагу.