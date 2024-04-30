Фамилия расскажет, какое любимое блюдо было у ваших предков: проверьте свою

Ваши предки могли любить борщ с салом или вареники

Практически все украинские родовые имена имеют древнее и интересное происхождение. Ведь нашим предкам фамилии давали по особенностям внешности, характера или вкусам на кухне.

Об этом в книге "Современные украинские фамилии" пишет языковед Юлиан Редько. Любовь к конкретному блюду становилась основой для родового имени.

Так и образовывались "вкусные" фамилии. А так как наши предки не имели широкого ассортимента в приготовлении блюд, то и перечень родовых имен не большой.

К "вкусным" фамилиям относятся:

Малай;

Сало;

Борщ;

Варениця;

Молоко;

Булка;

Масло;

Юшка.

Кроме этого, любителям просто вкусно поесть без привязки к блюду тоже давали соответствующие фамилии. К ним относят Лакомый, Жируха, Напха, Скороед, Ласий или Смакула.

Среди "вкусных" украинских фамилий есть и те, которые давали переселенным лемкам, пишет сайт "Вокруг света за 80 дней". Среди них:

Соломаха (это затирание из гречневой муки или чесночный соус на масле);

Путря (это блюдо из ячменной крупы);

Андруты (так называют вафли);

Беца (большой запеченный дерун);

Селедець (так называли селедку);

Ощипка (паляница).

Ранее "Телеграф" писал, какие фамилии давали украинцам, которые не стеснялись своей интимной жизни.