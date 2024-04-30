Фамилия расскажет, какое любимое блюдо было у ваших предков: проверьте свою
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Ваши предки могли любить борщ с салом или вареники
Практически все украинские родовые имена имеют древнее и интересное происхождение. Ведь нашим предкам фамилии давали по особенностям внешности, характера или вкусам на кухне.
Об этом в книге "Современные украинские фамилии" пишет языковед Юлиан Редько. Любовь к конкретному блюду становилась основой для родового имени.
Так и образовывались "вкусные" фамилии. А так как наши предки не имели широкого ассортимента в приготовлении блюд, то и перечень родовых имен не большой.
К "вкусным" фамилиям относятся:
- Малай;
- Сало;
- Борщ;
- Варениця;
- Молоко;
- Булка;
- Масло;
- Юшка.
Кроме этого, любителям просто вкусно поесть без привязки к блюду тоже давали соответствующие фамилии. К ним относят Лакомый, Жируха, Напха, Скороед, Ласий или Смакула.
Среди "вкусных" украинских фамилий есть и те, которые давали переселенным лемкам, пишет сайт "Вокруг света за 80 дней". Среди них:
- Соломаха (это затирание из гречневой муки или чесночный соус на масле);
- Путря (это блюдо из ячменной крупы);
- Андруты (так называют вафли);
- Беца (большой запеченный дерун);
- Селедець (так называли селедку);
- Ощипка (паляница).
Ранее "Телеграф" писал, какие фамилии давали украинцам, которые не стеснялись своей интимной жизни.