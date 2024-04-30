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Фамилия расскажет, какое любимое блюдо было у ваших предков: проверьте свою

Автор
Татьяна Крутякова Татьяна Крутякова
Дата публикации
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Автор
Украинцы за столом Новость обновлена 30 апреля 2024, 10:01
Украинцы за столом. Фото Сгенерировано ИИ, freepik

Ваши предки могли любить борщ с салом или вареники

Практически все украинские родовые имена имеют древнее и интересное происхождение. Ведь нашим предкам фамилии давали по особенностям внешности, характера или вкусам на кухне.

Об этом в книге "Современные украинские фамилии" пишет языковед Юлиан Редько. Любовь к конкретному блюду становилась основой для родового имени.

Так и образовывались "вкусные" фамилии. А так как наши предки не имели широкого ассортимента в приготовлении блюд, то и перечень родовых имен не большой.

К "вкусным" фамилиям относятся:

  • Малай;
  • Сало;
  • Борщ;
  • Варениця;
  • Молоко;
  • Булка;
  • Масло;
  • Юшка.

Кроме этого, любителям просто вкусно поесть без привязки к блюду тоже давали соответствующие фамилии. К ним относят Лакомый, Жируха, Напха, Скороед, Ласий или Смакула.

Среди "вкусных" украинских фамилий есть и те, которые давали переселенным лемкам, пишет сайт "Вокруг света за 80 дней". Среди них:

  • Соломаха (это затирание из гречневой муки или чесночный соус на масле);
  • Путря (это блюдо из ячменной крупы);
  • Андруты (так называют вафли);
  • Беца (большой запеченный дерун);
  • Селедець (так называли селедку);
  • Ощипка (паляница).

Ранее "Телеграф" писал, какие фамилии давали украинцам, которые не стеснялись своей интимной жизни.

Теги:
#Фамилии #Происхождение #Українське походження