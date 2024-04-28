Ваші предки були хитрими, як лисиці, якщо прізвище звучить так: перевірте своє

Ці прізвища збереглися досі

Українські прізвища можуть багато розповісти про своїх носіїв. Зокрема навіть про характер ваших предків.

"Телеграф", ґрунтуючись на роботі "Сучасні українські прізвища" мовознавця Юрія Редько, розповідає про українські родові імена, які давали хитрим людям. Якщо ваше родове ім’я звучить так, то, можливо, ваші предки були ще "лисицями".

Серед цих прізвищ мовознавець називає такі:

Хитрий;

Хитра;

Хитрень;

Хитреня;

Лисиця;

Лизун;

Лизунець;

Шахрай;

Шуя;

Прокоза.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про прізвища, які раніше носила еліта суспільства. Загалом до цієї категорії громадян у різний час відносили, наприклад, художників, учителів та лікарів. У наведеному у матеріалі списку ви також можете перевірити своє прізвище, оскільки багато хто зберігся досі.

Також ми повідомляли про українські прізвища, які давали стародавнім модникам. Вони настільки добре стежили за зовнішнім виглядом, що отримали свої прізвища саме з цієї причини.