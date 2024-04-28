Таких прізвищ майже не лишилось в Україні: перевірте своє у списку

Українські прізвища є одним із важливих ресурсів для дослідження української історії

Нашим предкам давали прізвища не лише за особливостями зовнішності, рисами характеру чи професією. Але окремо виділяють ті родові імена, які отримували запорізькі козаки. Цікаво, що багатьох з них сьогодні немає більше ніде у світі, крім України.

Викладач української мови А. Ф. Нечипоренко, наприклад, надихається такими прізвищами, як Перебийніс чи Нагнибіда. Саме вони пішли від запорізьких козаків.

До речі, прізвище Перебийніс вУкраїні налічує 1194 носіїв. А прізвище Нагнибіда — 495 носіїв.

Варто зазначити, що такі жипописні прізвища з дещо гумористичним відтінком давали лише в Запорізькій Січі. Як пояснює Нечипоренко, така практика наслідувала українські фольклорні традиції. Адже всім нам ще від дитинства відомі такі герої як Вернигора чи Котигорошко.

Найцікавіше, що аналогів в інших мовах просто не існує. Це такий собі ексклюзив, який притаманний лише українській мові та культурі.

Сюди ж можна занести прізвища Завалипіч, Майборода, Неїжборщ, Тягнирядно, Вирвикишка, Затуливітер, Несвятипаска, Гуляйдень чи Гризидуб. До слова вони також популярні в Україні та точно когось із списку в можете впізнати.

Вчитель також зауважив, що українські прізвища є одним із важливих ресурсів для дослідження української історії, культури та мови. Вони лише підтверджують, наскільки великим є талант українського народу навіть в такому процесі як створення родових імен.

Раніше "Телеграф" писав, які прізвища українці наділяли особливою силою.