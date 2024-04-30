Відправте фольгу в унітаз — і він засяє чистотою: незвичайний, але дієвий лайфхак

Простий та ефективний засіб вирішення проблеми

Навіть сьогодні, коли на полицях магазинів неймовірна кількість різних хімічних засобів, багато хто обмінюється між собою перевіреними способами засобів для чищення. Справа в тому, що магазинна хімія далеко не завжди добре справляється з побутовими завданнями, та й коштує недешево.

Тому прості та бюджетні способи збирання актуальні завжди. Сьогодні разом із "Важно знать" поділимося, як почистити унітаз за допомогою невеликого шматочка фольги.

Як почистити унітаз фольгою

Все, що потрібно для цієї хитрості, у вас є під рукою Вам знадобиться три фрагменти фольги, шматок туалетного мила, третина тюбика зубної пасти, 2 ч. л. соди та одна зубочистка.

Спочатку необхідно натерти мило на тертці, додати до нього зубну пасту та соду. Суміш, що вийшла, необхідно перемішати до однорідного стану, розділити на три порції та скотити кожну в кульку. Кулю необхідно загорнути у фольгу, зробити в ній зубочисткою кілька отворів і помістити кульку в бачок унітаза.

Порції саморобного освіжувача, що міститься в кульці, вистачить на пару тижнів. Такий засіб для чищення буде обробляти стінки унітаза при кожному натисканні на змив.

Раніше ми розповідали, як очистити унітаз за допомогою солі. Він буде біліший за білий.