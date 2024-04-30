Отправьте фольгу в унитаз - и он засияет чистотой: необычный, но действенный лайфхак

Простое и эффективное средство решения проблемы

Даже сегодня, когда на полках магазинов невероятное количество различных химических средств, многие обмениваются между собой проверенными способами чистящих средств. Дело в том, что магазинная химия далеко не всегда хорошо справляется с бытовыми задачами, да и стоит недешево.

Поэтому простые и бюджетные способы уборки актуальны всегда. Сегодня вместе с "Важно знать" поделимся, как почистить унитаз с помощью небольшого кусочка фольги.

Как почистить унитаз фольгой

Все, что нужно для этой хитрости, у вас есть под рукой Вам понадобится три фрагмента фольги, кусок туалетного мыла, треть тюбика зубной пасты, 2 ч. л. соды и одна зубочистка.

Сначала необходимо натереть мыло на терке, добавить к нему зубную пасту и соду. Получившуюся смесь необходимо перемешать до однородного состояния, разделить на три порции и скатать каждую в шарик.Шарик необходимо завернуть в фольгу, сделать в ней зубочисткой несколько отверстий и поместить шарик в бачок унитаза.

Содержащейся в шарике порции самодельного освежителя хватит на пару недель. Такое чистящее средство будет обрабатывать стенки унитаза при каждом нажатии на смыв.

Ранее мы рассказывали, как очистить унитаз с помощью соли. Он будет белее белого.