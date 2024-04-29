Не краснейте преждевременно: какие фамилии давали украинцам, которые не стеснялись своей интимной жизни
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Анатомия тел мужчины и женщины тоже отразилась в фамилиях людей
Украинские фамилии полны тайн. Иногда они могут указывать на преимущества предков, или рассказывать что-то об их прошлой жизни. Но есть и фамилии, которые никак иначе, как курьезными, просто не назовешь.
На странице в Facebook "Украинская фамилия" рассказали, что наши предки иногда носили стыдливые фамилии, связанные с половыми органами или физиологическими потребностями. В современном мире часть этих фамилий уже никто не носит, но в давние времена они пользовались большой популярностью.
Согласно обычаям и морали древних времен, людям сначала давали прозвища, а затем прозвища закреплялись в родовых фамилиях.
Из-за того, что внебрачные отношения в древности были не редкость, образовались такие фамилии:
- Блуд и производные от нее: Блуденко, Блудов (разврат);
- Хить (безудержное сексуальное влечение);
- Лярва (развратница) — в Украине на сегодня зафиксирована только одна такая фамилия. Ее носитель проживает в Тернопольской области;
- Борух или Джигун (развратник).
Анатомия тел мужчины и женщины тоже отразилась в фамилиях украинцев:
- Гила или Гиленко (мужской половой орган, упор на последнем слоге);
- Гилун или Гилунов (мужчина или самец с одним яйцом);
- Кочан, Качан или Качанов – (мужской половой орган, слово известно еще с княжеских времен);
- Линдык (клитор).
Ранее "Телеграф" писал о фамилиях, которые давали тем, кто считал себя слишком надменным и самовлюбленным. Также мы писали о фамилиях, которые давали искусным поварам. Аромат от приготовленных ими блюд быстро расходился по древним поселениям, как и слухи.