Ви з роду велетнів чи коротунів? Відповідь дасть прізвище
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Особливості зовнішності часто ставали основою для прізвища
Українські прізвища містять інформацію про своїх перших носіїв. За ними можна вгадати, чи мали вони видатний зріст — особливо високий, або надто низький, а також про інші особливості зовнішності.
Кандидат філологічних наук, доцент Оксана Чорноус виділила групу прізвищ, які ґрунтуються на особливостях зросту. Спочатку вони виникли як прізвиська першого носія, а пізніше трансформувалися у прізвища.
Які прізвища отримували високі українці:
- Бардадим, Бардадимов — висока людина, здоровань;
- Бреус – незграбна людина великого зросту;
- Варлига, Варлигін — людина дуже високого зросту, велетень;
- Велет, Велетик, Велетнюк – у народних повір’ях – дуже велика і сильна людина;
- Вергела — іронічне прізвисько високої людини;
- Верзилов — "верзила", здоровань;
- Високий, Височин;
- Гагало, Гагалович, Гагалюк – люди, які відрізнялися високим зростом;
- Горгальов — висока людина;
- Дирда — висока неповоротка людина;
- Довгий, Довгай, Довгалець, Довгалюк, Довгаль, Довган, Довганенко, Довганик, Довганич, Довганюк, Довгань, Довгаш – люди з "довгим" зростом;
- Левенець – високий, сильний;
- Ломака – високий;
- Могиш, Могош – фонетична видозміна угорського прізвища Магас, що утворено від magas – високий зріст;
- Рослий, Рослик, Росляк, Росляков – високі люди.
Люди низького зросту також отримували особливі прізвища. Їх особливість знаходила своє відображення у прізвиськах, які пізніше стали прізвищами.
- Гнипа – низька людина;
- Карлик – людина з аномально низьким зростом;
- Кармалак, Кармаліта, Кармелюк, Курмелев – людина невеликого зросту;
- Ковтюх – невисокий;
- Коротун, Коротуха — "короткі" люди;
- Кургузов — коротун;
- Куриндаш – невисока людина;
- Куций, Куценко – люди, чий зріст був маленьким;
- Малий, Маленко, Маленчук, Маленький, Малиш, Малишев, Малишенко, Малишкін, Малишко, Малишняк, Малишок, Малюк – "маленькі", низькі на зріст люди;
- Скуртул – від румунського слова skurtul – короткий.
Раніше "Телеграф" розповідав, які прізвища давали стильним та доглянутим українцям. Вони пішли від кількох слів.