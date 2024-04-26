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Ви з роду велетнів чи коротунів? Відповідь дасть прізвище

Автор
Олена Руденко Олена Руденко
Дата публікації
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Автор
Українка
Українка. Фото freepik.com

Особливості зовнішності часто ставали основою для прізвища

Українські прізвища містять інформацію про своїх перших носіїв. За ними можна вгадати, чи мали вони видатний зріст — особливо високий, або надто низький, а також про інші особливості зовнішності.

Кандидат філологічних наук, доцент Оксана Чорноус виділила групу прізвищ, які ґрунтуються на особливостях зросту. Спочатку вони виникли як прізвиська першого носія, а пізніше трансформувалися у прізвища.

Які прізвища отримували високі українці:

  • Бардадим, Бардадимов — висока людина, здоровань;
  • Бреус – незграбна людина великого зросту;
  • Варлига, Варлигін — людина дуже високого зросту, велетень;
  • Велет, Велетик, Велетнюк – у народних повір’ях – дуже велика і сильна людина;
  • Вергела — іронічне прізвисько високої людини;
  • Верзилов — "верзила", здоровань;
  • Високий, Височин;
  • Гагало, Гагалович, Гагалюк – люди, які відрізнялися високим зростом;
  • Горгальов — висока людина;
  • Дирда — висока неповоротка людина;
  • Довгий, Довгай, Довгалець, Довгалюк, Довгаль, Довган, Довганенко, Довганик, Довганич, Довганюк, Довгань, Довгаш – люди з "довгим" зростом;
  • Левенець – високий, сильний;
  • Ломака – високий;
  • Могиш, Могош – фонетична видозміна угорського прізвища Магас, що утворено від magas – високий зріст;
  • Рослий, Рослик, Росляк, Росляков – високі люди.

Люди низького зросту також отримували особливі прізвища. Їх особливість знаходила своє відображення у прізвиськах, які пізніше стали прізвищами.

  • Гнипа – низька людина;
  • Карлик – людина з аномально низьким зростом;
  • Кармалак, Кармаліта, Кармелюк, Курмелев – людина невеликого зросту;
  • Ковтюх – невисокий;
  • Коротун, Коротуха — "короткі" люди;
  • Кургузов — коротун;
  • Куриндаш – невисока людина;
  • Куций, Куценко – люди, чий зріст був маленьким;
  • Малий, Маленко, Маленчук, Маленький, Малиш, Малишев, Малишенко, Малишкін, Малишко, Малишняк, Малишок, Малюк – "маленькі", низькі на зріст люди;
  • Скуртул – від румунського слова skurtul – короткий.

Раніше "Телеграф" розповідав, які прізвища давали стильним та доглянутим українцям. Вони пішли від кількох слів.