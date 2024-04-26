Ви з роду велетнів чи коротунів? Відповідь дасть прізвище

Особливості зовнішності часто ставали основою для прізвища

Українські прізвища містять інформацію про своїх перших носіїв. За ними можна вгадати, чи мали вони видатний зріст — особливо високий, або надто низький, а також про інші особливості зовнішності.

Кандидат філологічних наук, доцент Оксана Чорноус виділила групу прізвищ, які ґрунтуються на особливостях зросту. Спочатку вони виникли як прізвиська першого носія, а пізніше трансформувалися у прізвища.

Які прізвища отримували високі українці:

Бардадим, Бардадимов — висока людина, здоровань;

Бреус – незграбна людина великого зросту;

Варлига, Варлигін — людина дуже високого зросту, велетень;

Велет, Велетик, Велетнюк – у народних повір’ях – дуже велика і сильна людина;

Вергела — іронічне прізвисько високої людини;

Верзилов — "верзила", здоровань;

Високий, Височин;

Гагало, Гагалович, Гагалюк – люди, які відрізнялися високим зростом;

Горгальов — висока людина;

Дирда — висока неповоротка людина;

Довгий, Довгай, Довгалець, Довгалюк, Довгаль, Довган, Довганенко, Довганик, Довганич, Довганюк, Довгань, Довгаш – люди з "довгим" зростом;

Левенець – високий, сильний;

Ломака – високий;

Могиш, Могош – фонетична видозміна угорського прізвища Магас, що утворено від magas – високий зріст;

Рослий, Рослик, Росляк, Росляков – високі люди.

Люди низького зросту також отримували особливі прізвища. Їх особливість знаходила своє відображення у прізвиськах, які пізніше стали прізвищами.

Гнипа – низька людина;

Карлик – людина з аномально низьким зростом;

Кармалак, Кармаліта, Кармелюк, Курмелев – людина невеликого зросту;

Ковтюх – невисокий;

Коротун, Коротуха — "короткі" люди;

Кургузов — коротун;

Куриндаш – невисока людина;

Куций, Куценко – люди, чий зріст був маленьким;

Малий, Маленко, Маленчук, Маленький, Малиш, Малишев, Малишенко, Малишкін, Малишко, Малишняк, Малишок, Малюк – "маленькі", низькі на зріст люди;

Скуртул – від румунського слова skurtul – короткий.

Раніше "Телеграф" розповідав, які прізвища давали стильним та доглянутим українцям. Вони пішли від кількох слів.