Збирає найбільше мікробів: як почистити екран смартфона

Екран чистити рекомендують щодня

Для того, щоб безпечно використовувати телефон потрібно подбати не тільки про захист своїх даних. Варто не забувати й про гігієну гаджета.

Найефективніший спосіб очистити екран смартфона, пише "Тудей", протерти його серветкою з мікрофібри. За потреби тканини можна злегка дистильованою водою та протерти екран круговими рухами.Уникайте використання агресивних засобів для чищення, хімікатів або абразивних матеріалів, як-от паперових рушників, оскільки вони можуть пошкодити захисне покриття екрана.

Якщо вам потрібно продезінфікувати екран, ви можете використовувати серветку, змочену 70% ізопропіловим спиртом, однак у деяких в виробників є окремі рекомендації щодо цього. Якщо на вашому смартфоні захисна плівка чи скло варто користуватися рекомендаціями виробника захисту. Наприклад, Apple і Samsung не радять використовувати відбілювач, перекис водню чи інші агресивні побутові миючі засоби. Зазначимо, що є спеціальні дезинфікуючі серветки для техніки.

Чистити екран смартфона серветкою з мікрофібри рекомендують щодня, а от дезинфікувати 2-3 рази на тиждень. Перед початком вимикайте живлення телефону та знімайте чохол. Перед тим як його надіти, дайте екрану повністю висохнути.

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