Збираєтеся у поїздку потягом? Топ-3 поради, як зберегти заряд телефону до прибуття у місце призначення

Зможете зателефонувати близьким або викликати таксі

У подорожах чи поїздках важливо залишатися на зв'язку, принаймні, одразу після прибуття в необхідне місце. Швидше за все, вам знадобиться зробити кілька телефонних дзвінків: сказати близьким, що ви доїхали або викликати таксі. В будь-якому випадку вам буде потрібний добре працюючий телефон, а не розряджена цеглина. Звісно, ви можете розраховувати на те, що смартфон вдасться швидко зарядити, але такої нагоди може і не бути.

"Телеграф" зібрав поради, яке зберегти заряд телефона у подорожі, якщо вам, наприклад, треба проїхати пів країни потягом. Кілька простих дій допоможуть вашому телефону дожити до наступного дня.

Режим "У літаку"

Напевне, це одна з найкращих і найбільш дієвих порад. Увімкніть режим "У літаку" і ні про що не переживайте. Справа в тому, що подорожуючи потягом, швидка витрата заряду батареї в першу чергу пов’язана з тим, що телефон постійно намагається підключитися до мережі. Цей процес ускладнюється тим, що потяг рухається між населеними пунктами і покриття оператрів мобільного зв'язку не завжди щільне.

Ось і виходить, що ваш телефон всі 10-12 годин або й більше знаходиться в стані пошуку мережі. Режим "У літаку" позбавить його цієї мороки.

Вимкніть застосунки

Деякі застосунки буквально "жеруть" заряд батареї. Враховуючи, що під час подорожі, через постійні проблеми з мережею, вам навряд пощастить погортати Instagram чи початитися у Facebook, радимо на час поїздки вимкнути ці застосунки.

Facebook Messenger та Snapchat Chat займають перше та друге місця відповідно з точки зору енергоспоживання.

Instagram і WhatsApp теж потребують багато енергії.

Вимкніть телефон

Це, напевно, найкраще рішення. Банальне, але ж яке дієве. Якщо ви подорожуєте вночі, просто вимкніть телефон на час сну. Зранку у вас буде повний заряд, а ви будете щасливі від прийнятого рішення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що не можна робити, коли телефон на зарядці. При цьому, щоб не "вбити" батарею, треба завжди підтримувати в ній заряд у діапазоні 20-80 відсотків.