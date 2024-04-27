Миттєвий доступ до фото та повідомлень на телефоні з комп'ютера: простий спосіб об'єднати пристрої

Є програми для об'єднання Windows з Android

Смартфон може мати безліч корисних, але прихованих функцій. Небагато людей знають також, що сучасні смартфони можна поєднати з комп'ютером, щоб отримати прямий доступ до програм та фотографій в його пам'яті.

Як пише PCMag, для комп'ютерів з Windows користувачі Android можуть безперервно працювати зі своїм телефоном. Найпростіше почати налаштування з ПК. Перейдіть до Налаштування > Телефон > Додати телефон, і готово. Ви зможете дзвонити, надсилати текстові повідомлення, а також миттєво переглядати та використовувати фотографії з телефону на своєму ПК.

Що ж до програм на телефоні для зв'язку з комп'ютером, то деякі смартфони мають ще більше можливостей із опцією Link to Windows, включаючи запуск кількох програм Android на робочому столі в програмі Your Phone. Програму "Підключення Windows" попередньо інстальовано на деяких пристроях Samsung, HONOR, Surface Duo та OPPO під керуванням Android 9.0 або пізнішої версії. На всіх інших пристроях з Android під керуванням Android 7.0 або новішої версії потрібно завантажити програму з магазину Google Play.

Також багатьма програмами, встановленими на телефоні, можна користуватися в браузері. Якщо ви їх встановили на комп'ютер, потурбуйтесь про синхронізацію додатків та увійдіть в свій аккаунт.

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