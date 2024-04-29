Собирает больше всего микробов: как почистить экран смартфона

Экран чистить рекомендуют каждый день

Для того чтобы безопасно использовать телефон нужно позаботиться не только о защите своих данных. Следует не забывать и о гигиене гаджета.

Самый эффективный способ очистить экран смартфона, пишет "Тудей", протереть его салфеткой из микрофибры. При необходимости ткани можно слегка дистиллированной водой и протереть экран круговыми движениями. Избегайте использования агрессивных чистящих средств, химикатов или абразивных материалов, таких как бумажные полотенца, так как они могут повредить защитное покрытие экрана.

Если вам нужно продезинфицировать экран, вы можете использовать салфетку, смоченную 70% изопропиловым спиртом, однако у некоторых у производителей есть отдельные рекомендации по этому поводу. Если на вашем смартфоне защитная пленка или стекло следует пользоваться рекомендациями производителя защиты. К примеру, Apple и Samsung не советуют использовать отбеливатель, перекись водорода или другие агрессивные бытовые моющие средства. Отметим, что есть специальные дезинфицирующие салфетки для техники.

Чистить экран смартфона салфеткой из микрофибры рекомендуют каждый день, а вот дезинфицировать 2-3 раза в неделю. Перед началом работы выключите питание телефона и снимайте чехол. Перед тем, как его надеть, дайте экрану полностью высохнуть.

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