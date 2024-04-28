Не тільки морозиво: які продукти СРСР вкрав у "загниваючого" Заходу

Багато рецептів та технологій потрапили до СРСР зі США

Дехто й досі з ностальгією згадує життя за часів Радянського союзу. Зокрема, пригадуючи деякі продукти, що виготовлялися в СРСР.

Так, часто можна почути про "найсмачніше" радянське морозиво. Але багато хто навіть не здогадується, що воно було не дуже й то радянським.

Рецепт морозива до СРСР привіз міністр зовнішньої торгівлі Анастас Мікоян. Обладнання для промислового виробництва замороженого десерту було доставлене зі США.

Також з-за кордону до Союзу "прийшли" котлети. 1937 року в СРСР почали виготовляти щось на кшталт американських бургерів — котлети з круглою булочкою. Проте радянські люди не сприйняли цю страву і вона не прижилася.

Подібна історія і з плавленим сирком. Його батьківщиною вважається Швейцарія, де цей продукт почали виробляти ще 1911 року і лише 1934 року він з'явився в Союзі. А вже у США Мікоян запозичив покращену рецептуру та упаковку для сирку.

Безалкогольні напої також почали виробляти у великих кількостях після приїзду Мікояна зі США. Кульчон, морси, квас — ці напої стали частиною життя радянських людей. Цікаво, що Coca-Cola також могла з'явитися в СРСР у 1936 році, але через обмеженість фінансів ця ідея так і не була реалізована.

Масове виробництво томатного соку теж почалося після поїздки Мікояна до США. Тоді вироблялися яблучний та апельсиновий соки. У 1963 році асортимент соків було розширено.

Раніше "Телеграф" писав, що популярні в СРСР ласощі робили на основі бичачої крові. Діти їли цей батончик замість цукерок.