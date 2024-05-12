День матері 2024: ніжні привітання у листівках для найрідніших

Це одне з найбільш зворушливих свят у році

День матері відзначають в Україні щороку у другу неділю травня. Це ніжне свято, у яке ми вітаємо найрідніших людей — наших мам. Вони дають нам життя, виховують, доглядають та віддають всю свою турботу та увагу.

Історія свята почалась ще у минулому столітті. У 1908 році громадянка США Анна Джервіс дала ідею відзначати матерів. Вона зробила це, щоб зокрема, вшанувати свою матір, яка рано пішла з життя.

Жінка стала звертатися до державних установ і законодавчих органів, різних впливових людей, щоб встановити таке свято на державному рівні.

Ідею Анни Джервіс взяли до уваги в 1910 році. Відтоді День матері почали відзначати в американському штаті Вірджинія. Згодом матерів почали вітати й в інших штатах та країнах світу.

У цей день традиційно вітають своїх мам зі святом — дарують квіти, подарунки, озвучують найтепліші привітання. Адже саме мами недосипають ночей, жертвують своїми потребами, віддають усе, щоб діти були щасливими.

День матері — це чудовий привід проявити свою вдячність найдорожчим і зробити їм приємно. "Телеграф" приготував красиву добірку привітань у картинках для мам. Відправте їм такі листівки, і вони це точно оцінять.

Раніше "Телеграф" писав, скільки вихідних у травні 2024 і які свята відзначатимуть українці. Там є важливі дати, про які не варто забувати.