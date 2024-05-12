З Днем матері 2024: добірка ніжних картинок українською мовою

Відправте своїм матусям привітання у цей день

Мама — беззаперечно найрідніша людина для кожного з нас. Вона зробила найцінніший подарунок — подарувала нам життя. Тож у другу неділю травня ми маємо змогу віддячити своїм найдорожчим — привітати їх з Днем матері.

В Україні День матері стали відзначати ще в минулому столітті. Спершу це зробили українці в канадській діаспорі в 1928 році. А вже наступного року письменниця Олена Кисілевська запропонувала святкувати День матері в нашій державі.

Тож в Україні це свято вперше відзначили у Львові та Тернополі, а пізніше — по всьому Заходу країни. Однак, влада СРСР вирішила заборонити День матері у 1939 року.

Лише коли Україна отримала незалежність у 1991 році, свято повернулось на терени нашої держави. Його офіційно запровадив другий президент України Леонід Кучма у 1999 році.

День матері також збігається у часі з місяцем Діви Марії — матері Ісуса Христа. Тож нерідко цього дня люди просять допомоги у Пресвятої Богородиці та захисту від усілякої нечисті.

На День матері у містах організовують виставки, концерти та інші тематичні заходи. Люди дарують своїм найріднішим квіти, випічку та інші презенти, деякі роблять власноруч. Тут треба відштовхуватися від інтересів мами. Можна піти в кіно, заклад чи організувати пікнік. Важливо проявити максимальну увагу матусям в цей день.

Принагідно "Телеграф" підготував добірку найкращих картинок з Днем матері. У цей світлий та ніжний день надішліть своїм матусям листівку з щирими побажаннями українською мовою. Таким чином, ви зможете висловити трепетні почуття до найдорожчої людини в житті.

Раніше "Телеграф" розповідав про дату, історію й традиції Дня матері. Деяких фактів ви точно не знали, тож буде цікаво прочитати.