Не только мороженое: какие продукты СССР украл у "загнивающего" Запада

Многие рецепты и технологии попали в СССР из США

Некоторые до сих пор с ностальгией вспоминают жизнь во времена Советского союза. В частности, припоминая некоторые продукты, производимые в СССР.

Так, часто можно услышать о "самом вкусном" советском мороженом. Но многие даже не догадываются, что оно было не очень то и советским.

Рецепт мороженого в СССР привез министр внешней торговли Анастас Микоян. Оборудование для промышленного производства замороженного десерта также было доставлено из США.

Также из-за границы в Союз "пришли" котлеты. В 1937 году в СССР начали производить что-то вроде американских бургеров — котлеты с круглой булочкой. Однако советские люди не восприняли это блюдо и оно не прижилось.

Подобная история и с плавленым творожком. Его родиной считается Швейцария, где этот продукт начал производить еще в 1911 году и только в 1934 году он появился в Союзе. А уже в США Микоян позаимствовал улучшенную рецептуру и упаковку для творожка.

Безалкогольные напитки также начали производить в больших количествах после приезда Микояна из США. Кульчон, морсы, квас – эти напитки стали частью жизни советских людей. Интересно, что Coca-Cola также могла появиться в СССР в 1936 году, но из-за ограниченности финансов эта идея так и не была реализована.

Массовое производство томатного сока тоже началось после поездки Микояна в США. Тогда производились яблочный и апельсиновый соки. В 1963 году ассортимент соков был расширен.

Ранее "Телеграф" писал, что популярное в СССР лакомство делали на основе бычьей крови. Дети ели этот батончик вместо конфет.